Китай та Індія купили у росії енергоресурсів на 24 мільярди доларів за три місяці — Finance.ua

Китай та Індія купили у росії енергоресурсів на 24 мільярди доларів за три місяці Вчора 20:29 — Світ

Китай та Індія купили у росії енергоресурсів на 24 мільярди доларів за три місяці

росія отримала 24 мільярди доларів від продажу енергоресурсів Китаю та Індії за три місяці від початку повномасштабної війни в Україні.

Про це пише Bloomberg

Згідно з останніми митними даними, Китай витратив 18,9 млрд доларів на російську нафту, газ і вугілля за три місяці до кінця травня, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Індія заплатила 5,1 млрд доларів за той же період, що більш ніж уп’ятеро перевищує вартість закуплених у росії енергоносіїв рік тому.

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Зазначається, що це на 13 млрд доларів більше від доходу росії від поставок азіатським гігантам порівняно з тими ж місяцями 2021 року.

Західні санкції проти росії призвели до стрімкого зростання цін на джерела енергії та пыдстьобнули інфляцію, яка загрожує рецесією у великих економіках світу, пише агентство.

За даними Bloomberg, окрім значного зростання закупівель нафти та вугілля, з початку великої війни в Україні Індія також імпортувала три партії російського зрідженого природного газу порівняно з однією партією ЗПГ за той же період минулого року.

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