Китай скоротив закупівлі російського вугілля і збільшив поставки з інших країн, — росЗМІ — Finance.ua
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Китай скоротив закупівлі російського вугілля і збільшив поставки з інших країн, — росЗМІ

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Китай, будучи найбільшим покупцем російського вугілля на світовому ринку, скоротив імпорт із рф. Частка російського вугілля в загальних закупівлях Китаю, за підсумками 9 місяців 2024 року, склала на 5 відсотків менше у співвідношенні з аналогічним періодом 2022 року (18% проти 23%).
Однак росія, як і раніше, посідає друге місце серед постачальників вугілля до Китаю, пише «Коммерсант». Повідомляється, що найбільшим експортером твердого палива на китайський ринок є Індонезія — її частка за цей же період скоротилася до 44% (з 58 відсотків). А ось частки Австралії та Монголії, навпаки, зросли (з 1 і 10% до 15% - відповідно).
При цьому, загальний імпорт вугілля Китаю було збільшено до 490 млн тонн (14,8% на рік), за період з січня по листопад.
За оцінками Міненерго рф, на Китай припадає 48% всього російського вугільного експорту. Він почав скорочуватися цього року після того, як у 2023 році росія збільшила поставки на 42% (до 100 млн тонн). Це відбувається через скорочення поставок енергетичного вугілля — на тлі низьких цін і обмежень щодо вивезення.
Раніше УНІАН повідомляв, що китайський експорт до рф обвалився на 10,5%. При цьому кремлівський диктатор володимир путін заявляв, що в торгових відносинах між двома країнами основною проблемою є взаємні платіжні розрахунки.
Крім того, Китай вирішив ввести мита на європейський коньяк, хоча на цьому етапі все ще тривають переговори. Імпортери повинні будуть заплатити заставу в розмірі до 39% від вартості напою.
За матеріалами:
УНІАН
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