Китай призупиняє імпорт СПГ зі США — Finance.ua
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Китай призупиняє імпорт СПГ зі США

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Китай не імпортує скраплений природний газ зі США вже 40 днів — це найдовша перерва з червня 2023 року.
Про це пише SilkBridge із посиланням на Bloomberg.
За даними аналітичної компанії Kpler, наразі немає жодного американського вантажу на шляху до Китаю.
Пекін ввів 15% тариф на постачання СПГ зі США з 10 лютого у відповідь на введення американських мит на китайський експорт. Через це китайські покупці газу, які мають довгострокові зобов’язання перед американськими проєктами, перепродують ці поставки до Європи й шукають альтернативні джерела в Азії та на Близькому Сході, повідомляють трейдери.
Як зазначає видання, компанія China Resources Gas International домовилася про купівлю СПГ у австралійської Woodside Energy Group Ltd. з 2027 року строком на 15 років. Це перша за останні роки угода за участю китайських і австралійських компаній щодо термінових поставок.
Крім того, Китай зміцнює свою енергетичну безпеку, зосередившись на видобутку більшої кількості газу всередині країни, що допоможе стримати зростання імпорту.
Підкреслюється, що видобуток газу за перші два місяці 2025 року збільшився на 3,7% у річному обчисленні. Водночас дешевші альтернативи — від вугілля до поновлюваних джерел енергії та газу, що поставляється суходолом із росії, — знижують попит Китаю на газ, що поставляється морським шляхом.
За матеріалами:
uaprom
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