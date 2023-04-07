Китай прокладе підводний інтернет-кабель за $500 млн, щоб конкурувати з проектом США — Finance.ua

Китай прокладе підводний інтернет-кабель за $500 млн, щоб конкурувати з проектом США Сьогодні 07:13 — Технології&Авто

Китай прокладе підводний інтернет-кабель за $500 млн, щоб конкурувати з проектом США

Китайські державні телекомунікаційні компанії розробляють підводну опто-волоконну мережу Інтернету вартістю 500 мільйонів доларів США, яка з’єднає Азію, Близький Схід і Європу, щоб конкурувати з подібним проектом, який підтримує США.

Три основні оператори Китаю — China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited і China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom) — планують одну з найдосконаліших і далекосяжних підводних кабельних мереж у світі, пише Reuters

Кабель з’єднає Гонконг з китайською острівною провінцією Хайнань, а потім прокладе шлях до Сінгапуру, Пакистану, Саудівської Аравії, Єгипту та Франції.

HMN Technologies Co Ltd отримає субсидії від китайської держави на будівництво кабелю.

Інформація про прокладання кабелю Китаєм з’явилася після того, як уряд США, успішно завадив ряду китайських підводних кабельних проектів за кордоном протягом останніх чотирьох років. Вашингтон також заблокував ліцензії на заплановані приватні підводні кабелі, які мали б з’єднати Сполучені Штати з китайською територією Гонконг, включаючи проекти, керовані Google LLC, Meta Platforms, Inc і Amazon.com Inc.

Підводні кабелі передають понад 95% усього міжнародного інтернет-трафіку. Проте вони є вразливими для шпигунства та диверсій і стали знаряддям впливу в ескалації конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм. Наддержави борються за домінування над передовими технологіями, які можуть визначити економічну та військову перевагу в наступні десятиліття.

Проект EMA, очолюваний Китаєм, має намір прямо конкурувати з іншим кабелем, який зараз будує американська фірма SubCom LLC, під назвою SeaMeWe-6 (Південно-Східна Азія-Близький Схід-Західна Європа-6), який також з’єднає Сінгапур із Францією через Пакистан, Саудівська Аравія, Єгипет і півдюжини інших країн уздовж маршруту.

Для великих підводних кабельних проектів зазвичай потрібно щонайменше три роки, щоб перейти від концепції до реалізації. За словами співрозмовників, китайські компанії сподіваються завершити укладання контрактів до кінця року і запустити кабель EMA до кінця 2025 року.

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