Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць — Finance.ua

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Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць

Технології&Авто
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Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць
Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць
Влада Китаю продемонструвала модель пілотованої ракети наступного покоління, призначеної для посадки на Місяць, на одному з виставкових майданчиків 14-ї Китайської міжнародної авіаційно-космічної виставки Airshow China 2022, яка проходить у місті Чжухай.
Про це повідомляє Сіньхуа.
Злітна маса ракети під назвою «Чанчжен-9» становить 2,1 тис. тонн, її довжина — 90 метрів. Вона може піднімати 27 тонн корисного навантаження на навколомісячну орбіту і 70 тонн корисного навантаження на навколоземну орбіту.
Очікується, що перша пілотована місія, яку буде здійснено за допомогою цієї ракети, відбудеться у 2027 році.
Крім пілотованої ракети, на авіашоу також показано модель нової ракети-носія з великою вантажопідйомністю.
Вона буде здатна доставляти на перехідну орбіту Земля-Місяць до 50 тонн корисного навантаження, до 35 тонн на перехідну орбіту Марса і 150 тонн на навколоземну орбіту.
Ця ракета-носій перебуває в стадії розробки, і її запуск заплановано приблизно на 2030 рік.
Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць
За матеріалами:
Укрінформ
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