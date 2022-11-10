Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць — Finance.ua

Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць Сьогодні 23:49 — Технології&Авто

Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць

Влада Китаю продемонструвала модель пілотованої ракети наступного покоління, призначеної для посадки на Місяць, на одному з виставкових майданчиків 14-ї Китайської міжнародної авіаційно-космічної виставки Airshow China 2022, яка проходить у місті Чжухай.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Злітна маса ракети під назвою «Чанчжен-9» становить 2,1 тис. тонн, її довжина — 90 метрів. Вона може піднімати 27 тонн корисного навантаження на навколомісячну орбіту і 70 тонн корисного навантаження на навколоземну орбіту.

Очікується, що перша пілотована місія, яку буде здійснено за допомогою цієї ракети, відбудеться у 2027 році.

Крім пілотованої ракети, на авіашоу також показано модель нової ракети-носія з великою вантажопідйомністю.

Вона буде здатна доставляти на перехідну орбіту Земля-Місяць до 50 тонн корисного навантаження, до 35 тонн на перехідну орбіту Марса і 150 тонн на навколоземну орбіту.

Ця ракета-носій перебуває в стадії розробки, і її запуск заплановано приблизно на 2030 рік.

Укрінформ За матеріалами:

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