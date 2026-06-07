0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні знизилися продажі нових автомобілів

Технології&Авто
58
Renault Duster - бестселер на ринку нових авто в Україні
Renault Duster - бестселер на ринку нових авто в Україні
У травні 2026 року українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Порівняно з травнем минулого року попит на нові автомобілі скоротився на 18%, а відносно квітня цього року продажі зменшилися на 11%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які марки стали найпопулярнішими

Лідером українського ринку нових авто у травні стала Toyota. Проте продажі японської марки впали на 29% — до 745 автомобілів.
До десятки найпопулярніших брендів увійшли:
  1. Toyota — 745 од. (-29%);
  2. Skoda — 516 авто (+9%);
  3. Renault — 485 авто (-19%);
  4. Volkswagen — 380 авто (-38%);
  5. BMW — 320 авто (-1%);
  6. BYD — 312 авто (-18%);
  7. Hyundai — 301 авто (-13%);
  8. Mazda — 283 авто (-5%);
  9. Nissan — 238 авто (+18%);
  10. Audi — 181 авто (-28%).
Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.
Загалом з початку року в Україні було реалізовано близько 27 тис. нових легкових автомобілів. Це лише на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems