В Україні знизилися продажі нових автомобілів
У травні 2026 року українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Порівняно з травнем минулого року попит на нові автомобілі скоротився на 18%, а відносно квітня цього року продажі зменшилися на 11%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Які марки стали найпопулярнішими
Лідером українського ринку нових авто у травні стала Toyota. Проте продажі японської марки впали на 29% — до 745 автомобілів.
До десятки найпопулярніших брендів увійшли:
- Toyota — 745 од. (-29%);
- Skoda — 516 авто (+9%);
- Renault — 485 авто (-19%);
- Volkswagen — 380 авто (-38%);
- BMW — 320 авто (-1%);
- BYD — 312 авто (-18%);
- Hyundai — 301 авто (-13%);
- Mazda — 283 авто (-5%);
- Nissan — 238 авто (+18%);
- Audi — 181 авто (-28%).
Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.
Загалом з початку року в Україні було реалізовано близько 27 тис. нових легкових автомобілів. Це лише на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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