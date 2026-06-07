В Україні знизилися продажі нових автомобілів Сьогодні 19:14 — Технології&Авто

Renault Duster - бестселер на ринку нових авто в Україні

У травні 2026 року українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Порівняно з травнем минулого року попит на нові автомобілі скоротився на 18%, а відносно квітня цього року продажі зменшилися на 11%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які марки стали найпопулярнішими

Лідером українського ринку нових авто у травні стала Toyota. Проте продажі японської марки впали на 29% — до 745 автомобілів.

До десятки найпопулярніших брендів увійшли:

Toyota — 745 од. (-29%); Skoda — 516 авто (+9%); Renault — 485 авто (-19%); Volkswagen — 380 авто (-38%); BMW — 320 авто (-1%); BYD — 312 авто (-18%); Hyundai — 301 авто (-13%); Mazda — 283 авто (-5%); Nissan — 238 авто (+18%); Audi — 181 авто (-28%).

Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.

Загалом з початку року в Україні було реалізовано близько 27 тис. нових легкових автомобілів. Це лише на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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