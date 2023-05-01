Київстар з 1 травня підвищив ціну в тарифах Jasper — Finance.ua

Київстар з 1 травня підвищив ціну в тарифах Jasper Сьогодні 05:13 — Особисті фінанси

З огляду на економічні й ринкові зміни, спричинені тривалою війною і зростанням інфляції, Київстар балансує вартість деяких тарифів, які не змінювалися вже понад 2 роки.

Про це пише компанія.

З 1 травня 2023 року підвищиться вартість у тарифах Jasper — для більшості тарифних планів лише на 5 грн.

Водночас Київстар розширює можливість вибирати зручні умови користування платформою «Центр керування IoT».

Для цього компанія створює додаткову низку тарифів, доступних для нових підключень — IoT Platform 30, IoT Platform 35, IoT Platform 60, IoT Platform Pool 40.

Оновлені й розширені тарифні пропозиції будуть доступні на сайті Київстар з 01.05.2023.

Детальну інформацію щодо змін клієнти можуть отримати у персонального менеджера Київстар або за номером 0800300000 (безкоштовно з номерів мереж фіксованого та мобільного зв’язку України).

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