Київстар з 1 травня підвищив ціну в тарифах Jasper — Finance.ua
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Київстар з 1 травня підвищив ціну в тарифах Jasper

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З огляду на економічні й ринкові зміни, спричинені тривалою війною і зростанням інфляції, Київстар балансує вартість деяких тарифів, які не змінювалися вже понад 2 роки.
Про це пише компанія.
З 1 травня 2023 року підвищиться вартість у тарифах Jasper — для більшості тарифних планів лише на 5 грн.
Водночас Київстар розширює можливість вибирати зручні умови користування платформою «Центр керування IoT».
Для цього компанія створює додаткову низку тарифів, доступних для нових підключень — IoT Platform 30, IoT Platform 35, IoT Platform 60, IoT Platform Pool 40.
Оновлені й розширені тарифні пропозиції будуть доступні на сайті Київстар з 01.05.2023.
Детальну інформацію щодо змін клієнти можуть отримати у персонального менеджера Київстар або за номером 0800300000 (безкоштовно з номерів мереж фіксованого та мобільного зв’язку України).
За матеріалами:
Finance.ua
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