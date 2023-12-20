«Київстар» відновив 100% послуг, — президент компанії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Київстар» відновив 100% послуг, — президент компанії

9
«Київстар» відновив 100% послуг, — президент компанії
«Київстар» відновив 100% послуг, — президент компанії
Найбільший український оператор зв’язку «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном.
Про це повідомив президент «Київстар» Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону в середу, передає «Інтерфакс-Україна».
«Ми відновили всі послуги на 100% по всій території України, а також за кордоном. Останню послугу, яку ми відновлювали, це був міжнародний роумінг. У понеділок ми почали і у вівторок закінчили. Усі послуги „Київстар“ працюють без будь-яких обмежень», — заявив Комаров.
Він зазначив, що реальні дані про відтік абонентів «Київстар» до інших мобільних операторів компанія зможе побачити за кілька днів.

Читайте також: Київстар, Vodafone чи lifecell: що робити за відсутності зв’язку

«Усе ще є деякі проблеми з внутрішніми системами моніторингу, аналітики, які ми зараз відновлюємо, і, думаю, що ми побачимо вже реальну статистику за кілька днів», — сказав Комаров.
Президент компанії наголосив, що «Київстар» зробив висновки після кібератаки і почав впровадження оновлених методів кіберзахисту у співпраці зі Службою безпеки України.
За його словами, компанія також разом із СБУ та Держспецзв’язку ділиться своїм досвідом ліквідації наслідків масштабної кібератаки з іншими українськими технологічними компаніями.

Довідка Finance.ua:

  • після збою рано вранці 12 грудня, викликаного масштабною кібератакою, «Київстар» почав відновлювати послуги голосового зв’язку ввечері 13 грудня, за добу в окремих регіонах знову запрацював мобільний інтернет, а про його повне відновлення загалом у країні компанія повідомила ввечері 15 грудня;
  • вранці 18 грудня «Київстар» повідомив про відновлення послуги SMS, а через добу — мобільного інтернету в метрополітені Києва та Харкова. У компанії заявили, що планують домогтися повної стабілізації в наданні послуг до кінця тижня.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.