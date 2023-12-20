«Київстар» відновив 100% послуг, — президент компанії Сьогодні 16:47

«Київстар» відновив 100% послуг, — президент компанії

Найбільший український оператор зв’язку «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном.

Про це повідомив президент «Київстар» Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону в середу, передає « Інтерфакс-Україна ».

«Ми відновили всі послуги на 100% по всій території України, а також за кордоном. Останню послугу, яку ми відновлювали, це був міжнародний роумінг. У понеділок ми почали і у вівторок закінчили. Усі послуги „Київстар“ працюють без будь-яких обмежень», — заявив Комаров.

Він зазначив, що реальні дані про відтік абонентів «Київстар» до інших мобільних операторів компанія зможе побачити за кілька днів.

«Усе ще є деякі проблеми з внутрішніми системами моніторингу, аналітики, які ми зараз відновлюємо, і, думаю, що ми побачимо вже реальну статистику за кілька днів», — сказав Комаров.

Президент компанії наголосив, що «Київстар» зробив висновки після кібератаки і почав впровадження оновлених методів кіберзахисту у співпраці зі Службою безпеки України.

За його словами, компанія також разом із СБУ та Держспецзв’язку ділиться своїм досвідом ліквідації наслідків масштабної кібератаки з іншими українськими технологічними компаніями.

Довідка Finance.ua:

після збою рано вранці 12 грудня, викликаного масштабною кібератакою, «Київстар» почав відновлювати послуги голосового зв’язку ввечері 13 грудня, за добу в окремих регіонах знову запрацював мобільний інтернет, а про його повне відновлення загалом у країні компанія повідомила ввечері 15 грудня;

вранці 18 грудня «Київстар» повідомив про відновлення послуги SMS, а через добу — мобільного інтернету в метрополітені Києва та Харкова. У компанії заявили, що планують домогтися повної стабілізації в наданні послуг до кінця тижня.



Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.