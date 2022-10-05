«Київстар» більше не тарифікує мобільний інтернет у додатку «Укрзалізниці» — Finance.ua

«Київстар» більше не тарифікує мобільний інтернет у додатку «Укрзалізниці»
Оператор зв’язку «Київстар» повідомив про співпрацю з національним перевізником «Укрзалізниці».
Це дозволить абонентам оператора економити мобільний трафік під час використання мобільного додатка «Укрзалізниці». Мегабайти, що застосовуються при цьому, не тарифікуються.
За допомогою мобільного додатка «Укрзалізниці» абоненти можуть:
- знайти необхідні рейси, сортувати їх у пошуку за різними критеріями;
- придбати квитки без комісій на всі потяги далекого сполучення по Україні або повернути їх;
- отримувати повідомлення про рейс та шляхи прибуття та відправлення;
- сплатити квитки карткою або за допомогою картки Apple Pay, Google Pay відразу в додатку.
Згодом у програми з’являться додаткові можливості для клієнтів національного залізничного перевізника.
Нагадаємо, абоненти «Київстар» можуть користуватися такими додатками, сервісами та сайтами без тарифікації трафіку: «Дія», Helsi.me, сайт МОЗ України.
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