Київський завод «Росинка» відновлено за $2 млн, він розпочне роботу в травні 2025 року — Finance.ua
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Київський завод «Росинка» відновлено за $2 млн, він розпочне роботу в травні 2025 року

Фондовий ринок
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Ексдепутат Київради В’ячеслав Супруненко інвестував $2 млн у придбаний 2023 року збанкрутілий «Київський завод «Росинка», який відновить свою роботу у травні 2025 року, повідомив Forbes Ukraine.
За інформацією видання, запуск виробництва обійшовся в $1 млн. Компанія планує у 2025−2026 роках вкласти ще понад $1 млн. Окупити інвестиції на підприємстві розраховують за п’ять років.
«Росинка» 2024 року вже відновила виробництво лимонадів за контрактним розливом на київському заводі «Орлан» і на підприємстві у Черкаській області.
Компанія отримала ліцензію на видобуток мінеральної води з джерела на території заводу на глибині 327 м. Першу лінійку мінеральної води «Софія Київська» випустять у квітні-травні 2025 року. Потім — сокові напої з чотирма смаками. Випуск класичних лимонадів на заводі «Росинка» запланований на 2026 рік, розповіла директор київського заводу «Росинка» Інна Ярмоленко.
«Софія Київська» буде розливатися у пляшки місткістю 0,5 л та 1,5 л, сокові напої — у м’якому пакуванні 180−200 мл. Редизайн «Софії Київської» вже зроблено, на черзі — зміна етикетки «Росинки». Назви напоїв не зміняться.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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