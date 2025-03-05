Київський метрополітен купує 50 сучасних вагонів коштом ЄБРР — Finance.ua
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Київський метрополітен купує 50 сучасних вагонів коштом ЄБРР

Казна та Політика
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Київський метрополітен купує 50 сучасних вагонів коштом ЄБРР
Київський метрополітен купує 50 сучасних вагонів коштом ЄБРР
Київський метрополітен планує придбати 50 сучасних вагонів за кредит Європейського банку реконструкції та розвитку.
Як повідомляє пресслужба підземки, тендер на закупівлю вагонів оголосили сьогодні, 5 березня, на офіційному сайті ЄБРР.
Тендер передбачає придбання 10 п’ятивагонних поїздів із вільним проходом між вагонами.
Вони мають відповідати сучасним європейським стандартам і враховувати особливості експлуатації у столичній підземці. Також у межах тендера заплановано постачання запасних частин, витратних матеріалів, устаткування та інструментів для обслуговування й ремонту рухомого складу.
Закупівлю проводитимуть у форматі відкритих торгів із попередньою кваліфікацією. Кінцевий термін подання пропозицій для першого етапу — травень 2025 року. Ознайомитися з тендерною документацією можна на офіційному сайті ЄБРР після попередньої реєстрації.
«Наразі інвентарний парк київського метрополітену налічує понад 830 вагонів. Водночас найближчим часом термін експлуатації завершиться близько у 100 вагонів. Тому оновлення рухомого складу є важливим кроком для безпеки й комфорту пасажирів та модернізації міської транспортної системи», — додали в метрополітені.
За матеріалами:
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