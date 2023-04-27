Київському заповідному лісу повернули землі вартістю 6 мільйонів гривень — Finance.ua
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Київському заповідному лісу повернули землі вартістю 6 мільйонів гривень

Казна та Політика
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Боротьба за Біличанський ліс тривала близько 14 років. Суд повернув Біличанському лісу Києва, що є частиною національного природного парку «Голосіївський», землі вартістю 6 мільйонів гривень, пише ecopolitic.com.ua.
Спірну ділянку лісового фонду площею 1500 м2 повернули з приватної власності, повідомляє Київська обласна прокуратура у Facebook. Зазначається, що це стало можливим завдяки роботі прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури.
«Ця ділянка особливо цінних земель була вилучена Коцюбинською селищною радою у землекористувача з порушенням вимог законодавства, а саме без відповідної згоди Кабінету Міністрів України», — підкреслили у пресслужбі.
Як відомо, Біличанський ліс розташований на 4 тисячах гектарів у Святошинському районі Києва. Межі села Коцюбинське прагнули розширити за рахунок лісу. Боротьба за ці ділянки тривала близько 14 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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