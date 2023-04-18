Київська міська електричка курсуватиме довше: запущено додатковий рейс — Finance.ua

Київська міська електричка курсуватиме довше: запущено додатковий рейс
З вівторка, 18 квітня, в експериментальному режимі київська міська кільцева електричка курсуватиме довше.
«Ми дослухалися щодо додаткового пізнього рейсу і проведемо експеримент. З вівторка, 18 квітня, обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин — 7349 та 7449. Щоденно. Таким чином, найбільш пізня відправка з Дарниці у напрямку Видубичів та центрального залізничного вокзалу буде о 22:42, прибуття до Святошина о 23:29. Останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Троєщину, Почайну та Сирець — о 22:35 із прибуттям о 23:20», — повідомили на сторінці Kyiv City Express.
Зазначається, що оновлений розклад з’явиться у боті з продажу квитків онлайн t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot та на станціях з 18 квітня. Також попереджають, що під час останніх рейсів касирів вже може не бути.
«Закликаємо до свідомої оплати проїзду через чат-бот навіть за відсутності касирів на останніх рейсах — ми чесно працюємо для киян і віримо у взаємний характер чесності», — просить адміністрація.
Нагадаємо, у квітні 2022 року попри повномасштабну війну в Україні на маршруті київської електрички відкрили нову зупинку — «Київська Русанівка».
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