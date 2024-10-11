Київська кільцева електричка змінює розклад руху: як курсуватиме — Finance.ua

Київська кільцева електричка змінює розклад руху: як курсуватиме Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Київська кільцева електричка змінює розклад руху: як курсуватиме

Кільцева київська електричка змінює свій розклад руху з понеділка, 14 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє прес-служба Kyiv City Express на своїй Telegram-сторінці.

Зазначається, що київська електричка повертається до тимчасового графіку, за якого курсувала влітку. Це пов’язано зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з’їздів з нього.

«Місто продовжує спорудження мосту та з’їздів з нього, тож терпляче коригуємо розклад. І разом з киянами чекаємо на нову готову розв’язку, що дозволить і нам повернутися до тактового кільцевого руху», — йдеться в повідомленні.

Наразі не відомо як довго діятимуть зміни. Проте після відкриття розв’язки міська електричка повернеться до звичного графіку.

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