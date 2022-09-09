Київська кільцева електричка додає вечірні рейси — Finance.ua
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Київська кільцева електричка додає вечірні рейси

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«Укрзалізниця» запускає вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички. Жителі столиці зможуть дістатися в будь-який район міста перед комендантською годиною.
Про це повідомляє Kyiv City Express в Telegram.
Загалом з 12 вересня будуть запущені чотири щоденні вечірні рейси:
  • Перший рейс відправлятиметься з Дарниці в напрямку Троєщини та Почайни о 21:31 і прибуватиме до Святошина о 22:20.
  • Другий рейс відправлятиметься з Дарниці в напрямку центрального вокзалу та Борщагівки о 21:37 і прибуватиме до Святошина о 22: 29.
  • Третій рейс відправлятиметься зі Святошина в напрямку Почайни та Троєщини о 21:39 і прибуватиме до Дарниці о 22:22.
  • Четвертий рейс відправлятиметься зі Святошина в напрямку центрального вокзалу та Видубичів о 21:30 і прибуватиме до Дарниці о 22:22.
За матеріалами:
РБК-Україна
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