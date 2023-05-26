Київрада створила тимчасову комісію для перевірки "Київміськбуду" — Finance.ua

Київрада створила тимчасову комісію для перевірки "Київміськбуду" Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Київрада на засіданні 25 травня створила тимчасову контрольну комісію для перевірки ПрАТ «ХК Київміськбуд» та інформації, оприлюдненої у нещодавньому розслідуванні проєкту Bihus.info.

За таке рішення проголосували 80 депутатів Київради.

При цьому основним завданням комісії буде перевірка інформації з розслідування Bihus.info «Президентський люкс» та інших відкритих джерел, а також внесення пропозицій щодо діяльності «Київміськбуду».

Проєкт рішення про створення комісії подали 23 травня, долучивши до нього скріншоти з розслідування.

Головою комісії буде депутат Владислав Андронов від УДАРу.

Раніше журналісти Bihus.info з’ясували, що виведену землю «Київміськбуду», яка на 80% належить територіальній громаді Києва у Козині, на якій раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами родичі та оточення президента холдингу Ігоря Кушніра.

Економічна Правда За матеріалами:

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