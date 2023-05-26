Київрада створила тимчасову комісію для перевірки "Київміськбуду" — Finance.ua
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Київрада створила тимчасову комісію для перевірки "Київміськбуду"

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Київрада на засіданні 25 травня створила тимчасову контрольну комісію для перевірки ПрАТ «ХК Київміськбуд» та інформації, оприлюдненої у нещодавньому розслідуванні проєкту Bihus.info.
За таке рішення проголосували 80 депутатів Київради.
При цьому основним завданням комісії буде перевірка інформації з розслідування Bihus.info «Президентський люкс» та інших відкритих джерел, а також внесення пропозицій щодо діяльності «Київміськбуду».
Проєкт рішення про створення комісії подали 23 травня, долучивши до нього скріншоти з розслідування.
Головою комісії буде депутат Владислав Андронов від УДАРу.
Раніше журналісти Bihus.info з’ясували, що виведену землю «Київміськбуду», яка на 80% належить територіальній громаді Києва у Козині, на якій раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами родичі та оточення президента холдингу Ігоря Кушніра.
За матеріалами:
Економічна Правда
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