Київ виділяє додаткові кошти військовим підрозділам і ветеранам

20
Київська міська рада виділяє додаткові 4 млрд грн на потреби військових підрозділів, а також збільшує допомогу ветеранам та сім’ям захисників.
Про це повідомила пресслужба Ради.
За словами мера Києва Віталія Кличка, Київрада планує сьогодні виділити й розподілити майже 4 млрд грн, які передбачили на програму «Захисник Києва» на минулій сесії.
Також планується внести зміни у програму «Підтримка киян-Захисників та Захисниць» — у частині збільшення видатків на виплати родинам загиблих захисників, зниклих безвісті, а також сім’ям тих, хто перебуває в полоні.
«На жаль, кількість таких родин збільшилась в порівнянні з початком року. Тому видатки в проекті рішення запропоновано збільшити на 210 млн грн», — написав Кличко.
До цієї суми також входять кошти:
  • на компенсацію придбання автомобіля учасникам бойових дій,
  • на переоблаштування житла для ветеранів, які отримали поранення і пересуваються на кріслі колісному,
  • на компенсацію за протезування ока та слухопротезування.
«Пропозиції були узгоджені з ветеранською спільнотою і ці зміни враховують запити ветеранів та їх потреби», — наголосив Кличко.
Також Київрада підтримала питання встановлення 500 мобільних укриттів у столиці. На це перенаправлять 500 млн грн із коштів, які не використали райдержадміністрації на будівництво та облаштування стаціонарних укриттів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
