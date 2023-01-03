Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень електроенергії — Finance.ua

Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень електроенергії
Сьогодні з 14.00 Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень електроенергії.
Як повідомляє ДТЕК, тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян, проте економіка має працювати, і споживання промисловістю зростає.
«Відповідно збільшується навантаження на енергосистему. Тому сьогодні з 14:00 у Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень, щоб уникнути аварій в енергосистемі», — йдеться у повідомленні.
Раніше НЕК «Укренерго» повідомляло, що через зниження рівня споживання електропостачання до 14:00 в Україні не обмежуватимуть.
Київська область зараз повністю забезпечується електроенергією. 2 січня не вводили екстрені та планові відключення світла.
У Міненерго заявили, що відключення світла в Україні триватиме до кінця опалювального сезону. 31 грудня 2022 року у Києві та Київській області скасували екстрені відключення світла.
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