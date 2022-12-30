Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень — Finance.ua
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Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень

Енергетика
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Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень
Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень
У столиці починають діяти планові графіки відключень світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
«Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті. Зможемо їх дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак», — сказано в повідомленні.
Як наголошують енергетики, після того, як світло з’являється, то всі одночасно вмикають велику кількість енергоприладів. Через це виникає багато аварій на розподільчих мережах.
«Наші бригади в режимі 24/7 проводять ремонти і відновлюють постачання світла. Ми просимо вас відразу після того, як світло з’явилось вмикати енергоємні прилади по черзі — спочатку скористатись одним, потім відключити його і користуватись іншим. Це допоможе уникнути аварій та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках», — додали у ДТЕК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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