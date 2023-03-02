Квитки в Польщу від 475 гривень: весняний розпродаж від автобусного перевізника — Finance.ua

Квитки в Польщу від 475 гривень: весняний розпродаж від автобусного перевізника Сьогодні 12:17 — Особисті фінанси

Квитки в Польщу від 475 гривень: весняний розпродаж від автобусного перевізника

Українська компанія Autolux розпродає акційні квитки на міжнародні рейси з України. Дешеві поїздки доступні на кількох європейських напрямках.

Так, український перевізник Autolux пропонує акційні квитки на автобуси з 8 міст України в Польщу, Чехію та Литву. Знижки на поїздки сягають до 50%. А найдешевший напрямок — з України в Польщу.

Маршрути, на яких діє акційна пропозиція:

Івано-Франківськ — Варшава — від 475 гривень в один бік;

Тернопіль — Варшава — від 500 гривень;

Львів — Краків — від 500 гривень;

Львів — Вроцлав — від 560 гривень;

Львів — Варшава — від 560 гривень;

Львів — Прага — від 910 гривень;

Львів — Рига — від 1016 гривень;

Київ — Варшава — від 560 гривень;

Київ — Краків — від 560 гривень;

Київ — Вроцлав — від 610 гривень;

Київ — Познань — від 710 гривень;

Київ — Прага — від 1138 гривень;

Одеса — Варшава — від 825 гривень;

Одеса — Вроцлав — від 825 гривень;

Одеса — Рига — від 1016 гривень;

Чернівці — Варшава — від 500 гривень;

Кропивницький — Варшава — від 900 гривень.

Акція діє до 15 березня.

Період подорожей на акційних рейсах — з 10 березня до 31 березня 2023 року.

Якщо ви плануєте подорож за кордон на власній автівці, заздалегідь потурбуйтесь про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Lowcost Avia За матеріалами:

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