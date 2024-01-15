Квартира на колесах: представлено автодім-трансформер від Pininfarina (фото, відео) — Finance.ua

Квартира на колесах: представлено автодім-трансформер від Pininfarina (фото, відео) Сьогодні 01:13 — Технології&Авто

Квартира на колесах: представлено автодім-трансформер від Pininfarina (фото, відео)

Стартап AC Future з Каліфорнії та знамените італійське ательє Pininfarina створили інноваційний дім на колесах eTH. Його презентували на шоу CES 2024, і за кілька років він має стати серійним.

Подробиці новинки розкрили у відео на Youtube-каналі виробника.

Автодім AC Future eTH сягає 6,1 м завдовжки та 2,4 м завширшки. У Pininfarina розробили футуристичний дизайн вена з великою площею скління. Будинок на колесах є трансформером: з боків і ззаду у нього висуваються секції, що збільшує внутрішню площу до 37 кв. м — виходить невелика квартира.

AC Future eTH позиціонують, як автодім преміум-класу. У нього розкішний салон із кухнею, спальнею та вітальнею. Усередині встановлено велике двоспальне ліжко, дивани, крісла та стіл.

Також встановлено плиту, холодильник і раковину, є і санвузол із душем. На підлозі — ламінат і ковролін. Водійське місце трансформується в робочий стіл: кермо ховається, а щиток приладів перетворюється на монітор.

Акумулятори та сонячні батареї на даху дають змогу живити електрообладнання AC Future eTH протягом тижня. А спеціальний конденсатор (він працює за принципом осушувача повітря) дає змогу отримувати воду з навколишнього середовища.

Характеристики AC Future eTH поки що не розголошують. Відомо лише, що дім на колесах запропонують у гібридній та електричній версіях.

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