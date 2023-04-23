Курячий індекс: скільки коштує кілограм курячого філе у світі — Finance.ua
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Курячий індекс: скільки коштує кілограм курячого філе у світі

Світ
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Курячий індекс: скільки коштує кілограм курячого філе у світі
Курячий індекс: скільки коштує кілограм курячого філе у світі
Де у світі найдешевша курка, а де вона є продуктом, що не кожен може собі дозволити — розрахували експерти порталу The page, які визначають індекси товарів у світі та порівнюють їх одне з одним.
Найбільш доступним кіло курячого філе виявилося в Індії — країні, де проживає найбільше у світі вегетаріанців та веганів серед населення (від 30 до 40%, за різними даними). У перерахунку на гривні куряче філе у Нью-Делі дешевше, ніж у Києві.

Ціни на куряче філе у порівнянні із середнім заробітком

Найпривабливіша ціна 1 кг курячого філе становить приблизно 0,1% від середньої заробітної плати: Вашингтон (0,1%), Канберра (0,2%). Також курка дешева у Кейптауні (0,3%) та Пекіні (0,2%).
У європейських країнах цей відсоток більший: Париж, Варшава та Рейк’явік — по 0,4%.
Столиця України опинилася серед міст, де цей відсоток тривожно перевалив за 0,5: Бразиліа (0,6%), Нью-Делі (0,6%), Астана (0,7%), Київ (0,7%). Найдорожча курка продається у Сантьяго (1%) та Найробі (1,3%).
Курячий індекс: скільки коштує кілограм курячого філе у світі
Якщо порівняти ціни на кіло курки з вартістю місячної абонплати за інтернет у різних столицях, виявиться, що у Києві між ними невелика різниця — інтернет лише на 22% дорожчий.
А ось наприклад, у Канберрі, де порівняно до місцевих заробітків вихід в інтернет один із найдоступніших у світі, підключення до всесвітньої мережі у 212 разів дорожче за кіло курячого філе.
Найменш доступний інтернет у Найробі, де він удвічі дорожчий, ніж кіло курятини. Виходить, що у Кенії це приблизно однакова розкіш.
За матеріалами:
The page
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