Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg — Finance.ua

Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg Вчора 10:30 — Валюта

Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg

Європейська валюта ослабла проти американського долара, оновивши мінімум, який останній раз фіксувався 20 років тому.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, курс євро впав на 0,9% до позначки в $0,9951, що нижче попереднього мінімуму 2022 року в $0,9952. Після падіння він знову торгується на рівнях, які останній раз спостерігалися у 2002 році, всього через кілька років після появи валюти.

Як зазначає видання, на вартість європейської валюти безпосередньо впливають ряд факторів, серед яких — війна в Україні, економічні санкції проти рф і сильна посуха.

У зв’язку з цим експерти вкрай стурбовані перспективами європейського регіону.

Графік: Bloomberg

УНІАН За матеріалами:

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