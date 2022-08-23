Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg — Finance.ua
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Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg

Валюта
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Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg
Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg
Європейська валюта ослабла проти американського долара, оновивши мінімум, який останній раз фіксувався 20 років тому.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зокрема, курс євро впав на 0,9% до позначки в $0,9951, що нижче попереднього мінімуму 2022 року в $0,9952. Після падіння він знову торгується на рівнях, які останній раз спостерігалися у 2002 році, всього через кілька років після появи валюти.
Як зазначає видання, на вартість європейської валюти безпосередньо впливають ряд факторів, серед яких — війна в Україні, економічні санкції проти рф і сильна посуха.
У зв’язку з цим експерти вкрай стурбовані перспективами європейського регіону.
Графік: Bloomberg
Графік: Bloomberg

Що буде з курсом валют в Україні 💸

За матеріалами:
УНІАН
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