Курс Ethereum перевищив $2500 вперше з травня 2022 року — Finance.ua

Курс Ethereum перевищив $2500 вперше з травня 2022 року Сьогодні 12:13 — Криптовалюта

Курс Ethereum перевищив $2500 вперше з травня 2022 року

11 січня 2024 року ціна Ethereum злетіла до $2629, за даними TradingView . Це новий максимум від травня 2022 року.

На момент написання актив торгується по $2576.

У період з 10 до 11 січня обсяг ліквідацій Ethereum на ф’ючерсному ринку перевищив $87 млн, згідно з CoinGlass. Він посів лідируючу позицію серед інших криптовалют за цим показником. Найбільша ліквідація відбулася на біржі Binance у торговій парі ETH/ USDT на $3,81 млн.

Ціна Ethereum у біткоїнах встановила новий максимум від листопада 2023 року — 0,0566 BTC , згідно з TradingView:

Зазначимо, зростання Ethereum відбулося на тлі схвалення спотових біткоїн-ETF у США і підвищеної волатильності на ринку, а також зниження домінування першої криптовалюти. 10 січня цей показник перевищував 54%, проте наступного дня знизився до 52,66%.

На думку аналітиків банку JPMorgan, у 2024 році Ethereum має всі шанси перевершити біткоїн та інші криптовалюти за темпами зростання. Оновлення EIP-4844 значно поліпшить показники мережі, вважають експерти.

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