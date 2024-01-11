Курс Ethereum перевищив $2500 вперше з травня 2022 року — Finance.ua
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Курс Ethereum перевищив $2500 вперше з травня 2022 року

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Курс Ethereum перевищив $2500 вперше з травня 2022 року
Курс Ethereum перевищив $2500 вперше з травня 2022 року
11 січня 2024 року ціна Ethereum злетіла до $2629, за даними TradingView. Це новий максимум від травня 2022 року.
На момент написання актив торгується по $2576.
Курс Ethereum перевищив $2500 вперше з травня 2022 року
У період з 10 до 11 січня обсяг ліквідацій Ethereum на ф’ючерсному ринку перевищив $87 млн, згідно з CoinGlass. Він посів лідируючу позицію серед інших криптовалют за цим показником. Найбільша ліквідація відбулася на біржі Binance у торговій парі ETH/USDT на $3,81 млн.
Курс Ethereum перевищив $2500 вперше з травня 2022 року

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Ціна Ethereum у біткоїнах встановила новий максимум від листопада 2023 року — 0,0566 BTC, згідно з TradingView:
Курс Ethereum перевищив $2500 вперше з травня 2022 року
Зазначимо, зростання Ethereum відбулося на тлі схвалення спотових біткоїн-ETF у США і підвищеної волатильності на ринку, а також зниження домінування першої криптовалюти. 10 січня цей показник перевищував 54%, проте наступного дня знизився до 52,66%.
На думку аналітиків банку JPMorgan, у 2024 році Ethereum має всі шанси перевершити біткоїн та інші криптовалюти за темпами зростання. Оновлення EIP-4844 значно поліпшить показники мережі, вважають експерти.
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