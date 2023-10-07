Курс долара в Україні в жовтні: з’явився новий прогноз, що буде з валютою — Finance.ua
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Курс долара в Україні в жовтні: з’явився новий прогноз, що буде з валютою

Валюта
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Курс долара в Україні в жовтні: з’явився новий прогноз, що буде з валютою
Курс долара в Україні в жовтні: з’явився новий прогноз, що буде з валютою
Курс долара в Україні у жовтні 2023 року різко не зміниться, будь-яких сильних коливань очікувати не варто, прогнозує економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передають Факти ICTV.
«Я думаю, що в жовтні принципово нічого змінюватися не буде. Як і на початку листопада», — зазначив він.
За його прогнозом, курс долара в жовтні коливатиметься в межах коридору: від 38 до 38,5 грн/дол.
Як зазначив Пендзин, основне джерело надходження валюти в Україну — макрофінансова допомога, і поточний рік поки є абсолютно спокійним з цього приводу.
news.finance.ua/ua/nbu-pokrashhyt-prohnozy-shhodo-zrostannya-ekonomiky-ta-inflyacii-v-ukraini-u-2023-roci
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За матеріалами:
УНІАН
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