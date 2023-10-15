Курс долара в Україні: економіст дав пораду, чи скуповувати валюту — Finance.ua
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Курс долара в Україні: економіст дав пораду, чи скуповувати валюту

Валюта
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Курс долара в Україні: економіст дав пораду, чи скуповувати валюту
Курс долара в Україні: економіст дав пораду, чи скуповувати валюту
Після скасування фіксованого курсу долар не «злетить», прогнозує фахівець економічної експертної платформи Олег Гетман, передає 24 канал.
На думку експерта, шаленого зростання вартості валюти побоюватися не варто, не буде і різкої девальвації, адже все контрольовано. Тому розганяти паніку і скуповувати долари не потрібно, впевнений експерт.
Як зазначив Гетман, зміна фіксованого курсу на хоча б обмежено гнучкий позитивно вплине на економіку України. Фактори для того, щоб переходити до гнучкого курсу або частково гнучкого курсоутворення, склалися.
«Водночас через те, що буде відбуватися помірна девальвація гривні, для громадян це буде не зовсім добре», — додав економіст.
Але потрібно розуміти, що економіка цього потребує, зокрема, у зв’язку з тим, що в Україні спостерігається дисбаланс імпорту та експорту, зазначив Гетман.
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За матеріалами:
УНІАН
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