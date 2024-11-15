Купити житло в Європі за криптовалюту: чи реально це — Finance.ua

Купити житло в Європі за криптовалюту: чи реально це Вчора 08:41 — Криптовалюта

Купити житло в Європі за криптовалюту: чи реально це

CEO xРaid Олексій Рудь стверджує, що придбати європейську нерухомість за криптовалюту цілком можливо. Щобільше, найчастіше українці купують нерухомість в Іспанії (першочергово приваблюють Валенсія та Марбелья), Португалії, Польщі (особливо у Варшаві), Німеччині, Чехії та Австрії (Відень).

За експертною оцінкою Яни Кім , власниці престижного агентства нерухомості у Варшаві 8 ESTATE, українські громадяни залишаються найактивнішими іноземними інвесторами на польському ринку нерухомості, складаючи 63% від загальної кількості іноземних покупців.

«Зростаючий інтерес українців до польської нерухомості відображає прагнення до диверсифікації інвестицій та створення додаткової фінансової опори для родини», — пояснює Яна Кім, підкреслюючи зростаючий тренд. Схожа мотивація спостерігається і серед білоруських покупців, для яких польська нерухомість стає надійною гаванню в умовах політичної невизначеності на батьківщині.

Натомість інвестори із Західної Європи розглядають польський ринок насамперед як привабливу можливість для примноження капіталу. Особливу увагу привертає сегмент житлової нерухомості, придбання якої не потребує спеціальних дозволів.

За спостереженнями експертів 8 ESTATE, процес придбання нерухомості для іноземців у Польщі відбувається без перешкод. Водночас новоприбулі можуть зіткнутися з певними викликами у питаннях переказу коштів. «Ми спостерігаємо зростання популярності сучасних фінансових інструментів, включаючи криптовалютні транзакції, хоча традиційні методи також залишаються актуальними», — зазначає Яна Кім.

Важливо наголосити, що всі операції з нерухомістю у Польщі здійснюються виключно безготівково, з обов’язковим дотриманням вимог щодо прозорості походження коштів. Транзакції на суму понад 15 тисяч євро автоматично підпадають під фінансовий моніторинг, при цьому банківські установи та податкова мають право запитувати підтверджувальні документи протягом п’яти років після здійснення операції.

Наприклад, такими можуть бути документи про дарування, заробітну плату, дивіденди або продаж нерухомості. І навіть якщо одразу банк нічого не вимагає, то податкова має право зробити перевірку впродовж наступних п’яти років. Майте це на увазі.

Українці в Польщі придбали дуже багато нерухомості. І це попри те, що такі угоди не надають права отримати посвідку на проживання чи інші документи для легального перебування в країні. Популярність саме Польщі пояснюється географічною близькістю, політичною стабільністю та сталим зростанням цін, що забезпечує високу капіталізацію та зрозумілими правовими інвестиційними умовами.

Зауважимо, що останніми роками вартість нерухомості в Польщі стабільно та доволі стрімко зростає. За офіційними даними Центрального статистичного управління Польщі, протягом 2023−2024 років вартість нерухомості у Варшаві продемонструвала зростання на 25,5%. Тож дуже непоганий варіант для інвестування. Тим більше, що для цього можна використати й криптовалютні накопичення.

Керівник польського агентства нерухомості Мокко Микола П. зазначив, що більшість клієнтів агентства купляє нерухомість в Польщі за 150−300 тис. доларів, і ця вартість вища, ніж вдома.

Наприклад, ті підприємці, що ділилися з нами власним досвідом, витрачали на придбання нового житла у Варшаві 150−200 тис. доларів. При цьому вони зазначали, що це для них, для виїзду, для спокійного поселення на обраному новому місці, була така вартість «проїзного квитка».

Секрети від xРaid: як це все працює?

xРaid суттєво спрощує українцям процедуру придбання нерухомості в ЄС. Цей сервіс пропонує українцям безпечно та цілком легально здійснювати криптовалютні транзакції в міжнародному форматі.

Що ж пропонують? xPaid допомагає українцям відкрити дружній до крипти рахунок в Європі для подальшого обміну крипти.

Як відбувається переказ, якщо ви звичайна фізособа? Зауважимо, що з готівкою в компанії справ не мають. Лише крипта . Ліцензія передбачає тільки такий вид послуг, тим більше що готівка тут особливо й не потрібна.

Детально про те, як відбувається процес купівлі нерухомості за крипту — читайте у статті за посиланням.

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