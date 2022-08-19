Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600 мільйонів, зібрані на «Байрактари» — Finance.ua

Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600 мільйонів, зібрані на «Байрактари» Сьогодні 10:07 — Валюта

Купили супутник: Притула розповів, на що пішли 600 мільйонів, зібрані на «Байрактари»

Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох «Байрактарів».

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Фонд підписав угоду з компанією ICEYE, яка надає Міністерству оборони України повний доступ до всіх систем і повних можливостей одного зі своїх супутників SAR, який вже знаходиться на орбіті.

Завдяки цьому ЗСУ зможуть постійно отримувати інформацію про критично важливі локації. Наприклад, за його допомогою можна буде стежити за переміщеннями російської армії та їх зон дислокації. Супутник ICEYE здатний вести спостереження цілодобово та за будь-яких погодних умов.

«На відміну від традиційних супутників спостереження Землі, невеликі супутники радіолокаційної обробки зображень ICEYE можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю вдень, вночі та через хмарний покрив», — йдеться у повідомленні.

Притула також зазначив, що ICEYE володіє найпросунутішою системою спостереження через радар (SAR). Отже, угода з компанією явно дуже допоможе українській армії.

У телеграмі-каналі порталу, присвяченого космосу, Alpha centauri повідомляють, що оренда супутника ICEYE безстрокова, а повний пакет даних компанії придбаний на рік.

«Апарати угруповання ICEYE спостерігають Землю в мікрохвильовому діапазоні (SAR), що дозволяє отримувати знімки поверхні в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов. Зазвичай дані оновлюються раз на кілька годин, що дозволяє спостерігати театр бойових дій на тактичному рівні», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Фонд Сергія Притули оголосив збір на купівлю «Байрактарів». За три дні вдалося зібрати 600 млн гривень. Пізніше компанія виробник «Baykar Makina» заявила, що надасть Україні безпілотники безкоштовно.

Телеканал 24 За матеріалами:

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