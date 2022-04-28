Купуйте медстраховку на Finance.ua та отримуйте подарунок від Sweet TV — Finance.ua

Купуйте медстраховку на Finance.ua та отримуйте подарунок від Sweet TV

Вчора 10:10 — Страхування

Купуйте медстраховку на Finance.ua та отримуйте подарунок від Sweet TV

Купуйте медстраховку за кордоном на Finance.ua та отримуйте 3 місяці кіно на стрімінг сервісі Sweet TV у подарунок. Finance.ua разом зі стрімінг сервісом Sweet TV запускає акцію для клієнтів із медичного страхування за кордоном. Для перших 2 000 клієнтів ми приготували приємний бонус: індивідуальний унікальний промокод на безкоштовний перегляд кіно на Sweet TV на 3 місяці.

🎁 Як отримати подарунок? Для цього потрібно оформити поліс медстрахування за кордоном на суму від 400 грн від однієї з компаній: ARX, UNIQA, PZU, ETC. До речі, купити поліс на Finance.ua можна всього за 5 хвилин, навіть якщо ви вже за кордоном, і дешевше, ніж у страхових компаніях.

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