Купівля Twitter: Маск збільшив своє фінансування до 33,5 мільярда доларів за рахунок інвесторів — Finance.ua

Купівля Twitter: Маск збільшив своє фінансування до 33,5 мільярда доларів за рахунок інвесторів

Вчора 15:45 — Фондовий ринок

Купівля Twitter: Маск збільшив своє фінансування до 33,5 мільярда доларів за рахунок інвесторів

Мільярдер Ілон Маск знову змінив плани щодо фінансування угоди з Twitter. Тепер він планує профінансувати за рахунок залучених коштів інвесторів та власного капіталу в $33,5 млрд, зменшивши цим позикове фінансування.

Про це пише Bloomberg із посиланням на розкриття змін у плані викупу соцмережі Комісії з цінних паперів та ринків (SEC).

Зазначається, що Маск частково відмовився від планів залучення банківських кредитів, прив’язаних до його частки в Tesla, на користь фінансування з боку інвесторів.

Згідно з документами, поданими в SEC, Маск надасть додаткове фінансування у розмірі $6,25 млрд.

«Цього достатньо, щоб виключити із плану кредити на ту саму суму», — пояснює Bloomberg.

Агентство нагадує, що Маск домовився про придбання Twitter наприкінці квітня. Спочатку для покупки Маск планував зайняти у банків $25,5 млрд і ще $21 млрд виплатити із власного капіталу. Кредити на $12,5 млрд були прив’язані до частки Маска у Tesla.

При цьому, залучаючи фінансування від інвесторів, Маск може зменшити як розмір позикового капіталу, так і суму, яку він повинен внести особисто, пояснював раніше Bloomberg.

До партнерів, яких Маск знайшов для викупу Twitter, раніше увійшли 19 інвесторів. Більше за інших — $1 млрд — виділив Маску траст співзасновника Oracle мільярдера Ларрі Еллісона. $0,8 млрд надав фонд Sequoia Capital, $0,7 млрд — інвесткомпанія VyCapital, $0,5 млрд — криптовалютна біржа Binance. До інвесторів увійшли також Brookfield, Fidelity, Qatar Holding.

Довідка Finance.ua:

раніше Маск заявив, що не буде продовжувати угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter у разі, якщо компанія не доведе кількість несправжніх акаунтів на рівні до 5% усіх користувачів;

25 квітня стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.

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