Купівля ліків за е-рецептом: відповіді на запитання, що виникають у пацієнтів — Finance.ua

Купівля ліків за е-рецептом: відповіді на запитання, що виникають у пацієнтів Сьогодні 09:31 — Особисті фінанси

Купівля ліків за е-рецептом: відповіді на запитання, що виникають у пацієнтів

З квітня до звичного паперового рецепта додався сучасний електронний інструмент — е-рецепт. При цьому, нагадують у Міністерстві охорони здоров’я, перелік рецептурних та безрецептурних препаратів залишився незмінним. До того ж паперовий рецепт, який діяв на рецептурні препарати, діятиме й надалі на час воєнного стану.

Як зазначають у МОЗ, електронний рецепт не лише дозволяє отримати ліки в зручний та сучасний спосіб, але й сприяє більш ефективному лікуванню.

«Володіючи цифровими інструментами, лікар може мати доступ до вашої історії хвороб, враховувати дані про супутні захворювання пацієнта та ліки, які він приймає — для ефективного призначення лікування. А з часом лікарі також зможуть відстежувати результати та за потреби створювати план лікування», — кажуть у відомстві.

Також у МОЗ відповіли на питання, які отримали від українців щодо використання е-рецепта.

1. Чи може фармацевт бачити в рецепті діагноз та іншу медичну інформацію про здоровʼя?

Ні, електронний рецепт не містить діагнозу та жодної іншої медичної інформації. Натомість е-рецепт містить лише інформацію про призначення.

Тобто фармацевт під час погашення рецепта бачить виключно інформацію про рецепт, а саме:

його номер,

дату виписування та кінцеву дату дії,

прізвище, ініціали та вік пацієнта,

назву та кількість лікарського засобу,

тривалість та спосіб застосування ліків тощо.

2. Який термін дії електронного рецепта?

Ви можете погасити електронний рецепт в аптеці протягом 10 днів (якщо це наркотичний (психотропний) лікарський засіб) або протягом 30 днів — для решти рецептурних ліків.

Термін дії рецепта вказується в інформаційній довідці, яку лікар за потреби може надрукувати, або ж ви можете переглянути цю інформацію у кабінеті вашої медичної інформаційної системи (МІС).

3. Чому я не отримав(-ла) SMS з номером та кодом погашення рецепта?

Така ситуація можлива з кількох причин. Наприклад, якщо за реєстрації в ЕСОЗ ви вказали неправильний номер телефону або ж з часом змінили його. У такому разі необхідно змінити метод автентифікації в ЕСОЗ. Це можна зробити, подавши заявку на зміну метода аутентифікації в ЕСОЗ через онлайн-форму на сайті НСЗУ.

Інша причина — якщо за реєстрації ви обрали офлайн-метод автентифікації (тобто через документи). У такому разі лікар має надрукувати вам інформаційну памʼятку до рецепта, яка містить номер рецепта та код його погашення. Разом з тим ви можете змінити метод автентифікації , щоби SMS від ЕСОЗ (зокрема і про рецепти) надходили на ваш телефон.

А в тому разі, якщо під час виписування рецепта у лікаря виникла затримка з відправкою SMS, лікар може відправити вам повідомлення повторно.

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