Купівля ліків за е-рецептом: відповіді на запитання, що виникають у пацієнтів — Finance.ua

Купівля ліків за е-рецептом: відповіді на запитання, що виникають у пацієнтів
З квітня до звичного паперового рецепта додався сучасний електронний інструмент — е-рецепт. При цьому, нагадують у Міністерстві охорони здоров’я, перелік рецептурних та безрецептурних препаратів залишився незмінним. До того ж паперовий рецепт, який діяв на рецептурні препарати, діятиме й надалі на час воєнного стану.
Як зазначають у МОЗ, електронний рецепт не лише дозволяє отримати ліки в зручний та сучасний спосіб, але й сприяє більш ефективному лікуванню.
«Володіючи цифровими інструментами, лікар може мати доступ до вашої історії хвороб, враховувати дані про супутні захворювання пацієнта та ліки, які він приймає — для ефективного призначення лікування. А з часом лікарі також зможуть відстежувати результати та за потреби створювати план лікування», — кажуть у відомстві.
Також у МОЗ відповіли на питання, які отримали від українців щодо використання е-рецепта.
1. Чи може фармацевт бачити в рецепті діагноз та іншу медичну інформацію про здоровʼя?
Ні, електронний рецепт не містить діагнозу та жодної іншої медичної інформації. Натомість е-рецепт містить лише інформацію про призначення.
Тобто фармацевт під час погашення рецепта бачить виключно інформацію про рецепт, а саме:
- його номер,
- дату виписування та кінцеву дату дії,
- прізвище, ініціали та вік пацієнта,
- назву та кількість лікарського засобу,
- тривалість та спосіб застосування ліків тощо.
2. Який термін дії електронного рецепта?
Ви можете погасити електронний рецепт в аптеці протягом 10 днів (якщо це наркотичний (психотропний) лікарський засіб) або протягом 30 днів — для решти рецептурних ліків.
Термін дії рецепта вказується в інформаційній довідці, яку лікар за потреби може надрукувати, або ж ви можете переглянути цю інформацію у кабінеті вашої медичної інформаційної системи (МІС).
3. Чому я не отримав(-ла) SMS з номером та кодом погашення рецепта?
Така ситуація можлива з кількох причин. Наприклад, якщо за реєстрації в ЕСОЗ ви вказали неправильний номер телефону або ж з часом змінили його. У такому разі необхідно змінити метод автентифікації в ЕСОЗ. Це можна зробити, подавши заявку на зміну метода аутентифікації в ЕСОЗ через онлайн-форму на сайті НСЗУ.
Інша причина — якщо за реєстрації ви обрали офлайн-метод автентифікації (тобто через документи). У такому разі лікар має надрукувати вам інформаційну памʼятку до рецепта, яка містить номер рецепта та код його погашення. Разом з тим ви можете змінити метод автентифікації, щоби SMS від ЕСОЗ (зокрема і про рецепти) надходили на ваш телефон.
А в тому разі, якщо під час виписування рецепта у лікаря виникла затримка з відправкою SMS, лікар може відправити вам повідомлення повторно.
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