Кулеба про саміт НАТО: ми подолали психологічний бар'єр, Україну бачать членом Альянсу — Finance.ua
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Кулеба про саміт НАТО: ми подолали психологічний бар'єр, Україну бачать членом Альянсу

Казна та Політика
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На саміті НАТО Україна подолала психологічний бар'єр, і наразі абсолютно очевидно, що нашу країну реально бачать членом Альянсу.
Про це повідомляється в інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.
За його словами, це був саміт на якому дуже важливо не лише те, що було в тексті офіційних рішень та заявах, але і те, що було за лаштунками.
«Була не лише принципова різниця з Бухарестським самітом 2008 року з яким всі порівнюють Вільнюс, але й взагалі із самітом в Мадриді. Різниця полягає в тому, що ми подолали психологічний бар'єр і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО», — сказав Кулеба.
Також на думку міністра, Україна отримає запрошення до НАТО набагато раніше, ніж здається.
«Те, що вони не зробили цей квантовий ривок є поганим. Але я бачу, що він неминучий і відбудеться набагато раніше ніж нам здається. Тому що всі всередині за закритими дверима абсолютно спокійно, впевнено кажуть: «Не хвилюйтеся, питання вирішене, ви будете членом НАТО», — зазначив він.
Відповідаючи на питання щодо того, чому не було політичного запрошення України до НАТО, Кулеба сказав, що «причина полягає в тому, що наші ключові партнери, які реально визначали, наскільки далеко НАТО у Вільнюсі може зайти, побоюються швидкості».
«Тобто вони абсолютно погоджуються, що Україна „приїде в пункт призначення“ і буде членом НАТО. Немає жодних сумнівів тепер у цьому. Але у них є страх: якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони цього хочуть уникнути та безпечно дістатися цієї точки», — додав голова МЗС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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