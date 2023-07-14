Кулеба про саміт НАТО: ми подолали психологічний бар'єр, Україну бачать членом Альянсу — Finance.ua

Кулеба про саміт НАТО: ми подолали психологічний бар'єр, Україну бачать членом Альянсу Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

На саміті НАТО Україна подолала психологічний бар'єр, і наразі абсолютно очевидно, що нашу країну реально бачать членом Альянсу.

Про це повідомляється в інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

За його словами, це був саміт на якому дуже важливо не лише те, що було в тексті офіційних рішень та заявах, але і те, що було за лаштунками.

«Була не лише принципова різниця з Бухарестським самітом 2008 року з яким всі порівнюють Вільнюс, але й взагалі із самітом в Мадриді. Різниця полягає в тому, що ми подолали психологічний бар'єр і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО», — сказав Кулеба.

Також на думку міністра, Україна отримає запрошення до НАТО набагато раніше, ніж здається.

«Те, що вони не зробили цей квантовий ривок є поганим. Але я бачу, що він неминучий і відбудеться набагато раніше ніж нам здається. Тому що всі всередині за закритими дверима абсолютно спокійно, впевнено кажуть: «Не хвилюйтеся, питання вирішене, ви будете членом НАТО», — зазначив він.

Відповідаючи на питання щодо того, чому не було політичного запрошення України до НАТО, Кулеба сказав, що «причина полягає в тому, що наші ключові партнери, які реально визначали, наскільки далеко НАТО у Вільнюсі може зайти, побоюються швидкості».

«Тобто вони абсолютно погоджуються, що Україна „приїде в пункт призначення“ і буде членом НАТО. Немає жодних сумнівів тепер у цьому. Але у них є страх: якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони цього хочуть уникнути та безпечно дістатися цієї точки», — додав голова МЗС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.