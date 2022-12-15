Культовий спорткар Mazda 80-х повернули у виробництво (фото) — Finance.ua

Культовий спорткар Mazda 80-х повернули у виробництво (фото)
Mazda MX-5 Miata першого покоління повертається. Знаменитий спортивний родстер вирішили повернути у виробництво та випускати дрібними серіями. Про це повідомляє сайт компанії Xenex.
Саме це ательє виконало тюнінг Mazda MX-5 і випускатиме авто під назвою MX Speedster. Спорткар ґрунтовно доопрацювали для гоночного треку. Лобове скло зникло, натомість з’явилися аеродинамічний обвіс та обтічники за сидіннями. Крила збільшили, щоб помістити 17-дюймові колісні диски з широкими шинами. Замінено і фари авто.
Базова версія Xenex MX Speedster зберігає стандартний 1,8-літровий двигун на 141 к. с., проте оскільки авто полегшили на 113 кг (до 907 кг), воно стало швидшим.
У варіанті MX Speedster S двигун доповнений механічним компресором, що збільшує потужність до 200 к. с. Ну а топовий варіант Speedster RS взагалі оснастили 6,2-літровим V8 Chevrolet потужністю понад 350 к. с.
У всіх Xenex MX Speedster допрацьовано рульове керування та встановлена жорстка спортивна підвіска. Крім того, спорткар отримав більш ефективні гальма Wilwood.
Нагадаємо, що Mazda MX-5 Miata першого покоління випускали з 1989 до 1998 року. Спорткар з дизайном на кшталт класичного британського Lotus Elan став дуже популярним — зібрали близько 400 000 авто.
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