Культовий спорткар Mazda 80-х повернули у виробництво (фото) — Finance.ua
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Культовий спорткар Mazda 80-х повернули у виробництво (фото)

Технології&Авто
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Культовий спорткар Mazda 80-х повернули у виробництво (фото)
Культовий спорткар Mazda 80-х повернули у виробництво (фото)
Mazda MX-5 Miata першого покоління повертається. Знаменитий спортивний родстер вирішили повернути у виробництво та випускати дрібними серіями. Про це повідомляє сайт компанії Xenex.
Саме це ательє виконало тюнінг Mazda MX-5 і випускатиме авто під назвою MX Speedster. Спорткар ґрунтовно доопрацювали для гоночного треку. Лобове скло зникло, натомість з’явилися аеродинамічний обвіс та обтічники за сидіннями. Крила збільшили, щоб помістити 17-дюймові колісні диски з широкими шинами. Замінено і фари авто.
Базова версія Xenex MX Speedster зберігає стандартний 1,8-літровий двигун на 141 к. с., проте оскільки авто полегшили на 113 кг (до 907 кг), воно стало швидшим.
Культовий спорткар Mazda 80-х повернули у виробництво (фото)
У варіанті MX Speedster S двигун доповнений механічним компресором, що збільшує потужність до 200 к. с. Ну а топовий варіант Speedster RS взагалі оснастили 6,2-літровим V8 Chevrolet потужністю понад 350 к. с.
У всіх Xenex MX Speedster допрацьовано рульове керування та встановлена жорстка спортивна підвіска. Крім того, спорткар отримав більш ефективні гальма Wilwood.
Топова версія оснащена двигуном V8&nbsp;потужністю понад 350&nbsp;к.&nbsp;с.
Топова версія оснащена двигуном V8 потужністю понад 350 к. с.
Нагадаємо, що Mazda MX-5 Miata першого покоління випускали з 1989 до 1998 року. Спорткар з дизайном на кшталт класичного британського Lotus Elan став дуже популярним — зібрали близько 400 000 авто.
За матеріалами:
Фокус
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