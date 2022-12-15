Культовий спорткар Mazda 80-х повернули у виробництво (фото) — Finance.ua

Культовий спорткар Mazda 80-х повернули у виробництво (фото) Сьогодні 01:24 — Технології&Авто

Культовий спорткар Mazda 80-х повернули у виробництво (фото)

Mazda MX-5 Miata першого покоління повертається. Знаменитий спортивний родстер вирішили повернути у виробництво та випускати дрібними серіями. Про це повідомляє сайт компанії Xenex.

Саме це ательє виконало тюнінг Mazda MX-5 і випускатиме авто під назвою MX Speedster. Спорткар ґрунтовно доопрацювали для гоночного треку. Лобове скло зникло, натомість з’явилися аеродинамічний обвіс та обтічники за сидіннями. Крила збільшили, щоб помістити 17-дюймові колісні диски з широкими шинами. Замінено і фари авто.

Базова версія Xenex MX Speedster зберігає стандартний 1,8-літровий двигун на 141 к. с., проте оскільки авто полегшили на 113 кг (до 907 кг), воно стало швидшим.

У варіанті MX Speedster S двигун доповнений механічним компресором, що збільшує потужність до 200 к. с. Ну а топовий варіант Speedster RS взагалі оснастили 6,2-літровим V8 Chevrolet потужністю понад 350 к. с.

У всіх Xenex MX Speedster допрацьовано рульове керування та встановлена жорстка спортивна підвіска. Крім того, спорткар отримав більш ефективні гальма Wilwood.

Топова версія оснащена двигуном V8 потужністю понад 350 к. с.

Нагадаємо, що Mazda MX-5 Miata першого покоління випускали з 1989 до 1998 року. Спорткар з дизайном на кшталт класичного британського Lotus Elan став дуже популярним — зібрали близько 400 000 авто.

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