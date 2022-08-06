Культові Dodge Charger та Challenger стануть електромобілями (відео) — Finance.ua

Культові Dodge Charger та Challenger стануть електромобілями (відео) Вчора 02:34 — Технології&Авто

Культові Dodge Charger та Challenger стануть електромобілями (відео)

Нові Dodge Charger та Challenger будуть електромобілями. Чутки про це циркулювали давно, проте наразі інформацію про відмову від бензинових V8 офіційно підтвердила прес-служба виробника сайту Motor1.

Повідомляється, що купе Dodge Challenger і седан Charger нового покоління з’являться в 2024 році і оснащуватимуться виключно електричними силовими установками. Раніше вважалося, що електрокари випускатимуть паралельно з бензиновими версіями моделей.

Таке рішення зумовлене двома причинами. По-перше, це нові жорсткі еко-стандарти, що ставить хрест на великих V8. До 2030 року концерн Stellantis планує повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння і поступово скорочуватиме кількість бензинових та дизельних моделей.

По-друге, в Dodge захотіли додати потужності для Charger і Challenger. Електромотори дозволяють це легко зробити, нехай навіть не всі шанувальники моделей сприймуть таку революцію. Річ у тім, що культові американські автомобілі ще в 60-70-х роках оснащувалися величезними V8 потужністю до 425 к. с., а зараз у лінійці є 707-сильний варіант Hellcat та 840-сильний Demon.

Подробиць про нові моделі поки що небагато. Відомо, що передсерійний концепт одного з електрокарів покажуть уже 12 серпня та вже опубліковано його тизери. Він буде побудований на платформі Stellantis STLA, що дозволяє встановити чотири двигуни потужністю близько 900 к. с.

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