Куди поїхати у 2023 році: названо найпопулярніші туристичні місця — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Куди поїхати у 2023 році: названо найпопулярніші туристичні місця

Світ
32
Куди поїхати у 2023 році: названо найпопулярніші туристичні місця
Куди поїхати у 2023 році: названо найпопулярніші туристичні місця
Сервіс Comparethemarket проаналізував, що туристи найчастіше шукали в Google і тегали в Instagram цього року. За результатами склали рейтинг найпопулярніших пам’яток.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на comparethemarket.com.
У рейтингу здебільшого зустрічаються популярні локації для туристів, маловідомих — немає.
До списку включили 20 пам’яток, у першу десятку потрапили:
  • Бурдж-Халіфа (Дубай, ОАЕ);
  • Ейфелева вежа (Париж, Франція);
  • Таймс-Сквер (Нью-Йорк, США);
  • Ніагарський водоспад (США);
  • ​​​Тадж-Махал (Агра, Індія);
  • ​​​Гранд-Каньйон (США);
  • ​​Мачу-Пікчу (Перу);
  • ​​Нотр-Дам (Париж, Франція);
  • ​​​Білий дім (Вашингтон, США);
  • Саграда Фамілія (Барселона, Іспанія).

ТОП міст світу із найкращим громадським транспортом

Популярний портал RankingRoyals і Oliver Wyman Forum підготували рейтинг міст із найкращим громадським транспортом у світі. Було досліджено безліч статистичних даних.
Найкраще з публічним транспортом справи йдуть у Європі. На першому місці опинився Гонконг, другу сходинку посів Цюрих, а на третьому — Стокгольм.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📳

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.