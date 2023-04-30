Куди поїхати у 2023 році: названо найпопулярніші туристичні місця — Finance.ua

Куди поїхати у 2023 році: названо найпопулярніші туристичні місця Сьогодні 18:38 — Світ

Куди поїхати у 2023 році: названо найпопулярніші туристичні місця

Сервіс Comparethemarket проаналізував, що туристи найчастіше шукали в Google і тегали в Instagram цього року. За результатами склали рейтинг найпопулярніших пам’яток.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на comparethemarket.com.

У рейтингу здебільшого зустрічаються популярні локації для туристів, маловідомих — немає.

До списку включили 20 пам’яток, у першу десятку потрапили:

Бурдж-Халіфа (Дубай, ОАЕ);

Ейфелева вежа (Париж, Франція);

Таймс-Сквер (Нью-Йорк, США);

Ніагарський водоспад (США);

​​​Тадж-Махал (Агра, Індія);

​​​Гранд-Каньйон (США);

​​Мачу-Пікчу (Перу);

​​Нотр-Дам (Париж, Франція);

​​​Білий дім (Вашингтон, США);

Саграда Фамілія (Барселона, Іспанія).

ТОП міст світу із найкращим громадським транспортом

Популярний портал RankingRoyals і Oliver Wyman Forum підготували рейтинг міст із найкращим громадським транспортом у світі. Було досліджено безліч статистичних даних.

Найкраще з публічним транспортом справи йдуть у Європі. На першому місці опинився Гонконг, другу сходинку посів Цюрих, а на третьому — Стокгольм.

Телеканал 24 За матеріалами:

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