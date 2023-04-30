Куди поїхати у 2023 році: названо найпопулярніші туристичні місця — Finance.ua

Куди поїхати у 2023 році: названо найпопулярніші туристичні місця
Сервіс Comparethemarket проаналізував, що туристи найчастіше шукали в Google і тегали в Instagram цього року. За результатами склали рейтинг найпопулярніших пам’яток.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на comparethemarket.com.
У рейтингу здебільшого зустрічаються популярні локації для туристів, маловідомих — немає.
До списку включили 20 пам’яток, у першу десятку потрапили:
- Бурдж-Халіфа (Дубай, ОАЕ);
- Ейфелева вежа (Париж, Франція);
- Таймс-Сквер (Нью-Йорк, США);
- Ніагарський водоспад (США);
- Тадж-Махал (Агра, Індія);
- Гранд-Каньйон (США);
- Мачу-Пікчу (Перу);
- Нотр-Дам (Париж, Франція);
- Білий дім (Вашингтон, США);
- Саграда Фамілія (Барселона, Іспанія).
ТОП міст світу із найкращим громадським транспортом
Популярний портал RankingRoyals і Oliver Wyman Forum підготували рейтинг міст із найкращим громадським транспортом у світі. Було досліджено безліч статистичних даних.
Найкраще з публічним транспортом справи йдуть у Європі. На першому місці опинився Гонконг, другу сходинку посів Цюрих, а на третьому — Стокгольм.
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