КС визнав неконституційним припис закону про винагороду прокурорів — Finance.ua
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КС визнав неконституційним припис закону про винагороду прокурорів

Казна та Політика
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Зміни, внесені 2019 року до законодавства щодо винагороди прокурорів, фактично розділяють їх на дві категорії, є дискримінаційними, а тому визнані такими, що не відповідають Конституції України.
Таке рішення ухвалив Конституційний суд України у справі щодо конституційності положень закону № 113-IX від 19 вересня 2019 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».
Суд зазначив, що Верховна Рада запровадила неоднакове регулювання оплати праці прокурорів, фактично розділивши їх на дві категорії. Одній категорії, яка пройшла переатестацію, винагорода регулювалася і виплачувалася відповідно до закону. Іншій, яка не пройшла переатестацію, винагорода визначалася і виплачувалася відповідно до постанови Кабміну.
Такий поділ, який не залежав від якості або об'єму виконаної роботи, не можна було вважати об'єктивно виправданим, а тому він був дискримінаційним.
Суд вказав, що врегулювання законом, а не підзаконним актом, питання винагороди прокурорів становить гарантію забезпечення їхньої незалежності, унеможливлює втручання органів виконавчої влади в діяльність прокуратури. Інакше принцип поділу влади не буде дотримано.
Суд констатував, що нове місце прокуратури в системі органів державної влади та стандарти незалежності прокурорів, яких Україна має дотримуватися як член Ради Європи, вимагають від держави забезпечити захист гарантій незалежності прокурорів рівносильно, як це зроблено для суддів.
«З наведеного в рішенні Суду обґрунтування випливає, що оскаржуваний припис закону № 113-IX не відповідає Конституції України», — ідеться в повідомленні Суду за підсумками пленарного засідання, що відбулося 13 вересня.
Нагадуємо:
1 березня 2023 року Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції, ще одну частину зазначеного закону.
Так, було визнано неконституційним пункт 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного закону № 113-IX, який унормовує відносини щодо попередження прокурорів про можливе майбутнє звільнення з посади.
За матеріалами:
Економічна Правда
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