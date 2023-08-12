Критерії відбору депозитів — Finance.ua

Критерії відбору депозитів Сьогодні 11:14 — Кредит&Депозит

Критерії відбору депозитів

Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%.

Finance.ua зібрав всю необхідну та актуальну інформацію та допоможе визначитися, в якому банку краще оформити депозит у серпні 2023 року.

Відбираються кілька депозитів для кожного строку дії (3, 6 та 12 місяців), які відповідають таким вимогам:

1. Мінімальна сума депозиту — не більше ніж 10 тис. гривень. Якою б привабливою не була відсоткова ставка, але якщо для такого депозиту потрібно буде покласти до банку щонайменше 100 тис. гривень (або навіть 50 тис. гривень), ми його розглядати не будемо.

Наша мета — зібрати найдемократичніші умови, які влаштують усіх.

2. Оформити депозит може будь-який українець, незалежно від того, був він раніше клієнтом банку чи ні, а також бере він участь у зарплатному або будь-якому іншому проєкті банку чи ні. Тобто всі депозити мають оформлятися на загальних підставах.

Параметри депозиту

1. Банк, назва депозиту чи депозитної програми.

2. Мінімальна сума, гривень.

3. Максимальна сума (якщо вона вказується).

4. Процентна ставка за депозитом, % річних

5. Можливість поповнення

6. Умови виплати відсотків — щомісяця, наприкінці строку, авансом.

7. Можливість оформлення онлайн.

Всі дані занесені до відповідних таблиць і ранжуються за розміром відсоткової ставки в порядку зменшення — від найвищої до нижчої.

У разі, якщо з однаковою процентною ставкою буде кілька депозитів, будуть вказані всі, але за умови, щоб загальна кількість позицій у таблиці не перевищувала 7−8.

Якщо депозит буде зберігати перше місце в таблиці більше ніж один місяць, про це вказуватиметься додатково. Для другого та наступних місць подібний аналіз не проводитиметься.

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