Криптозима закінчилася. Bitcoin прогнозують ціну в 100 тисяч доларів до кінця 2024 року — Finance.ua

Криптозима закінчилася. Bitcoin прогнозують ціну в 100 тисяч доларів до кінця 2024 року 30.04.2023, 02:11 — Криптовалюта

Криптозима закінчилася. Bitcoin прогнозують ціну в 100 тисяч доларів до кінця 2024 року

Bitcoin може досягти ціни в 100 000 доларів до кінця 2024 року.

Про це заявив керівник відділу дослідження цифрових активів компанії Standard Chartered Джефф Кендрік, передає Reuters.

За його словами, криптозима закінчилася, й біткоїн може виграти від таких факторів:

нещодавні потрясіння в банківському секторі;

стабілізація ризикових активів, адже Федеральна резервна система США завершує свій цикл підвищення ставок;

підвищення рентабельності криптовалютного майнінгу.

У квітні 2023 року ціна Bitcoin вперше за десять місяців піднялася вище 30 000 доларів. Як зауважує Reuters, це показує часткове відновлення після того, як торік із криптосектору було стерто трильйони доларів, оскільки центральні банки підвищили процентні ставки й низка криптокомпаній розвалилися.

Однак журналісти вказують, що завищені прогнози щодо ціни Bitcoin були звичним явищем й під час минулого зростання цієї криптовалюти. У листопаді 2020 року аналітик Citi заявляв, що до кінця 2022 року біткоїн може зрости до 318 000 доларів. Однак минулого року його ціна впала приблизно на 65% — до 16 500 доларів.

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