Криптовалюти й світ навколо: Goldman Sachs змінив думку про BTC, а Porsche не вдалося розпродати свої NFT — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: Goldman Sachs змінив думку про BTC, а Porsche не вдалося розпродати свої NFT Сьогодні 14:32 — Криптовалюта

Криптовалюти й світ навколо: Goldman Sachs змінив думку про BTC, а Porsche не вдалося розпродати свої NFT

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 23 до 29 січня 2022:

Найкращий актив 2023 року за версією Goldman Sachs. Головним героєм минулого тижня став «биток». Так, Goldman Sachs оцінив Bitcoin як один із найефективніших активів у 2023 році. При цьому варто зауважати, що раніше банківський гігант був великим критиком першої крипти.

У звіті Goldman Sachs навів порівняльний аналіз різних активів. Bitcoin із початку року перевершив за прибутковістю S&P 500, золото, нерухомість і Nasdaq 100.

Чи продала Tesla свої Bitcoin? Після краху FTX інвестори часто цікавилися цим питанням. І ось минулого тижня Tesla Після краху FTX інвестори часто цікавилися цим питанням. І ось минулого тижня Tesla опублікувала звіт про прибутки та збитки за четвертий квартал 2022 року: виробник електромобілів не купував і не продавав Bitcoin вже другий квартал поспіль.

Вартість цифрових активів Tesla наприкінці четвертого кварталу становила $184 млн порівняно з $218 млн наприкінці третього кварталу — через збитки від зниження ціни BTC.

Схема «гарантованого» заробітку на Bitcoin. Один із криптовалютних експертів — директор з досліджень та стратегії Matrixport Маркус Тілен — Один із криптовалютних експертів — директор з досліджень та стратегії Matrixport Маркус Тілен — поділився власним спостереженням , як точно заробити на «битку». За його словами, купівля Bitcoin наприкінці першого дня китайського Нового року та продаж через десять торгових днів гарантує в середньому прибуток понад 9%.

Як стверджує експерт, за останні вісім років з 2015 до 2022 року схема приносила дохід у 100% випадках. P.S.: це не фінансова порада.

FTX розкрила своїх кредиторів. Юристи криптобіржі FTX Юристи криптобіржі FTX подали до суду список інституційних кредиторів. Він зайняв 116 сторінок! Сюди увійшли великі знамениті бренди і державні органи.

Так, серед технологічних гігантів значаться Apple і Netflix, а серед медіа — Fox Broadcasting Company і New York Times. Також свої інвестиції вклали американська криптобіржа Coinbase, влада Японії та Австралії, благодійні фонди та авіакомпанії.

Крім того, грошенята криптобіржі давала і Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу, і Валютно-фінансове управління Гонконгу, а також чимало інших держустанов із усього світу.

Porsche випустила свою першу NFT-колекцію. Німецький автовиробник Porsche . Німецький автовиробник Porsche випустив свою першу колекцію NFT під назвою «PORSCHΞ 911» — 7500 невзаємозамінних зображень відомого спортивного автомобіля марки 911. Проте, як пишуть аналітики, ні поціновувачі бренду, ні колекціонери NFT не поспішають купувати токени.

Продаж стартував 23 січня. Першими новинки могли купити ті, хто свого часу потрапив до так званого білого списку, і лише після цього компанія відкрила доступ до токенів для всієї криптоспільноти. Але із 7500 NFT вдалося продати трохи більше 1400.

«PORSCHΞ 911» критикують за відсутність оригінальності та шалену ціну. Зазначимо, що спершу вартість токену становила 3 ​​ETH ($4900), проте вже 24 січня вона впала до 0,909 ETH ($1400).

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