Porsche випустила свою першу NFT-колекцію — Finance.ua

Porsche випустила свою першу NFT-колекцію
Німецький автовиробник Porsche випустив свою першу колекцію невзаємозамінних токенів (NFT), присвячених культовому спортивному автомобілю 911.
Колекція з 7 500 токенів була відкрита для карбування авторизованим власникам списку в чотири етапи по одній годині кожний, а потім для широкої публіки. Колекціонери можуть випустити до трьох віртуальних 911 Porsche за ціною 0,911 ETH за штуку (приблизно $1490) і налаштувати дизайн і рідкість своїх NFT.
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На вторинних ринках колекція продається на $50 дешевше. Її вартість становить 0,89 ETH, або близько $1450.
Відомо, що для поширення токенів Porsche співпрацювала з дочірньою компанією німецької компанії з цифрового колекціонування Fanzone Road2Dreams.
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