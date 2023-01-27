Tesla відзвітувала про утримання біткоїнів і оцінила їх вартість — Finance.ua
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Tesla відзвітувала про утримання біткоїнів і оцінила їх вартість

Криптовалюта
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Tesla відзвітувала про утримання біткоїнів і оцінила їх вартість
Tesla відзвітувала про утримання біткоїнів і оцінила їх вартість
У четвертому кварталі 2022 року виробник електромобілів Tesla продовжив утримувати на балансі біткоїни.
Їхню вартість станом на 31 грудня компанія оцінила у $184 млн, згідно зі звітом.
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У попередній звітності Tesla повідомляла, що утримує першу криптовалюту на $218 млн. Втім, протягом четвертого кварталу ціна біткоїну просідала до $17 000.
В липні 2022 року компанія розкрила інформацію про конвертацію близько 75% власних резервів у першій криптовалюті в готівку на $936 млн.

Курс криптовалют до долара 💸

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