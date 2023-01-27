Tesla відзвітувала про утримання біткоїнів і оцінила їх вартість — Finance.ua

Tesla відзвітувала про утримання біткоїнів і оцінила їх вартість Сьогодні 05:34 — Криптовалюта

Tesla відзвітувала про утримання біткоїнів і оцінила їх вартість

У четвертому кварталі 2022 року виробник електромобілів Tesla продовжив утримувати на балансі біткоїни.

Їхню вартість станом на 31 грудня компанія оцінила у $184 млн, згідно зі звітом

У попередній звітності Tesla повідомляла , що утримує першу криптовалюту на $218 млн. Втім, протягом четвертого кварталу ціна біткоїну просідала до $17 000.

В липні 2022 року компанія розкрила інформацію про конвертацію близько 75% власних резервів у першій криптовалюті в готівку на $936 млн.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.