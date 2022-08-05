Криптовалюти назвали найважливішим етапом розвитку цифрових комунікацій для бізнесу — Finance.ua

Криптовалюти назвали найважливішим етапом розвитку цифрових комунікацій для бізнесу Вчора 07:45 — Фінтех і Картки

Криптовалюти назвали найважливішим етапом розвитку цифрових комунікацій для бізнесу

Згідно з опитуванням аудиторської компанії Deloitte, яке було проведене спільно з PayPal, у найближчому майбутньому приватні підприємства будь-якого розміру зможуть безперешкодно надсилати та приймати криптоплатежі.

«Респонденти дуже оптимістично налаштовані щодо цифрових валют на споживчому ринку. Вони згодні з тим, що приймання цифрових платежів очікує широке впровадження у найближчій перспективі», — зазначають у Deloitte.

Опитування зосереджувалося на споживчому бізнесі США з річним доходом до 10 мільйонів доларів, до 500 мільйонів доларів і більше.

Результати:

Близько двох третин (64%) опитаних підприємців зазначили, що їхні клієнти проявляють зацікавлення до використання цифрових платежів. «Це приголомшливі цифри, враховуючи, що більшість населення навіть не знає, що таке стейблкоїн. Якщо торговці помічають цю тенденцію, швидше за все, вона існує» — зазначають аудитори. 83% очікують, що інтерес споживачів до криптовалют для платежів зросте протягом наступних 12 місяців. Понад 85% підприємств надають високий або дуже високий пріоритет забезпеченню платежів у криптовалюті, тоді як приблизно 83% роблять те саме для стейблкоїнів. Близько 85% респондентів очікують, що платежі в цифровій валюті будуть повсюдними серед постачальників у їхній галузі через п’ять років. Майже три чверті опитаних повідомили про плани приймати платежі у криптовалюті або стейблкоїнах протягом наступних 24 місяців. Переважна більшість тих, хто наразі приймає криптовалюту як платіжний інструмент (93%), вже відчули позитивний вплив на показники: зростає клієнтська база та посилюється впізнаваність бренду. Більш ніж половина (54%) великих підприємців (з доходом від 500 мільйонів доларів) інвестували понад 1 мільйон доларів у можливість здійснення платежів у криптовалюті, тоді як лише 6% дрібних бізнесменів (з доходом менш як 10 мільйонів доларів) зробили те саме.

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noworries За матеріалами:

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