Криптовалютний експерт спрогнозував зростання Bitcoin на 800% — Finance.ua

Криптовалютний експерт спрогнозував зростання Bitcoin на 800% Сьогодні 03:39 — Криптовалюта

Криптовалютний експерт спрогнозував зростання Bitcoin на 800%

Засновник і генеральний директор криптовалютного хеджфонду Morgan Creek Digital Марк Юско вважає, що курс Bitcoin у майбутньому досягне шестизначної цифри.

У новому інтерв'ю Wolf of All Streets Юско заявив, що якщо вважати Bitcoin цифровим еквівалентом золота, то він потенційно може досягти тієї ж ринкової капіталізації, що і дорогоцінний метал, тобто 887% від поточних рівнів. Таким чином флагманська криптовалюта має потенціал зрости до $300 000.

«Якщо у вас є базове припущення, що ринкова капіталізація Bitcoin повинна приблизно дорівнювати ринковій капіталізації золота, то ми скажемо, що Bitcoin — це цифрове золото, і він відіграє роль базових грошей…

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Давайте просто округлимо ринкову вартість золота до 12 трильйонів доларів, що, ймовірно, так і є. Але річ у тім, що половина цього золота не є грошима. Це ювелірні прикраси та інші речі, які насправді не використовуються як грошова база. Отже, ця половина становить 6 трильйонів доларів. Це в 10 разів більше [за ринкову капіталізацію BTC ]. Поточна ціна [BTC] $30,000, 10-кратна — це $300,000″, — говорить гендиректор Morgan Creek Digital.

Про часові рамки, коли ВТС може досягти $300 000, Юско відповідає абстрактно: «Коли — зараз? Завтра? Післязавтра? Мені все одно. Коли-небудь в майбутньому. Це легко, ця цифра в 300 000 доларів не є чимось надскладним [для Bitcoin]».

Згідно з аналітичним трекером CoinMarketCap, на момент написання новини головний цифровий актив просів на 0,47% і торгується в межах $29,802. Загальна пропозиція монет, що циркулюють на ринку, склала $625,9 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $14,3 млрд — цей показник піднявся на 6,7%. Домінування Bitcoin на ринку не змінилося з вчорашнього дня і складає 48,3%.

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