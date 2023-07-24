Криптовалютний експерт спрогнозував зростання Bitcoin на 800% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Криптовалютний експерт спрогнозував зростання Bitcoin на 800%

Криптовалюта
14
Криптовалютний експерт спрогнозував зростання Bitcoin на 800%
Криптовалютний експерт спрогнозував зростання Bitcoin на 800%
Засновник і генеральний директор криптовалютного хеджфонду Morgan Creek Digital Марк Юско вважає, що курс Bitcoin у майбутньому досягне шестизначної цифри.
У новому інтерв'ю Wolf of All Streets Юско заявив, що якщо вважати Bitcoin цифровим еквівалентом золота, то він потенційно може досягти тієї ж ринкової капіталізації, що і дорогоцінний метал, тобто 887% від поточних рівнів. Таким чином флагманська криптовалюта має потенціал зрости до $300 000.
«Якщо у вас є базове припущення, що ринкова капіталізація Bitcoin повинна приблизно дорівнювати ринковій капіталізації золота, то ми скажемо, що Bitcoin — це цифрове золото, і він відіграє роль базових грошей…

Читайте також: Як купити криптовалюту під час війни

Давайте просто округлимо ринкову вартість золота до 12 трильйонів доларів, що, ймовірно, так і є. Але річ у тім, що половина цього золота не є грошима. Це ювелірні прикраси та інші речі, які насправді не використовуються як грошова база. Отже, ця половина становить 6 трильйонів доларів. Це в 10 разів більше [за ринкову капіталізацію BTC]. Поточна ціна [BTC] $30,000, 10-кратна — це $300,000″, — говорить гендиректор Morgan Creek Digital.
Про часові рамки, коли ВТС може досягти $300 000, Юско відповідає абстрактно: «Коли — зараз? Завтра? Післязавтра? Мені все одно. Коли-небудь в майбутньому. Це легко, ця цифра в 300 000 доларів не є чимось надскладним [для Bitcoin]».
Згідно з аналітичним трекером CoinMarketCap, на момент написання новини головний цифровий актив просів на 0,47% і торгується в межах $29,802. Загальна пропозиція монет, що циркулюють на ринку, склала $625,9 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $14,3 млрд — цей показник піднявся на 6,7%. Домінування Bitcoin на ринку не змінилося з вчорашнього дня і складає 48,3%.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.