Криптовалютний експерт назвав умови, за яких криптовалюта біткоїн зросте до $150 000 — Finance.ua

Криптовалютний експерт назвав умови, за яких криптовалюта біткоїн зросте до $150 000 Сьогодні 05:29 — Криптовалюта

Криптовалютний експерт назвав умови, за яких криптовалюта біткоїн зросте до $150 000

Якщо Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) дасть «зелене світло» для ETF-Bitcoin, флагманський криптоактив зможе подолати позначку у $150 000 і наблизиться до $180 000. Про це заявив співзасновник аналітичної фірми Fundstrat Том Лі.

«Біржові фонди на базі цифрового золота зарекомендували себе на міжнародному рівні, але підтримка Сполучених Штатів стане наріжним каменем для місцевої криптоіндустрії», — зазначив експерт.

За його словами, «коли спотовий ETF-Bitcoin схвалять, гадаю, попит на нього перевершить щоденну пропозицію самого активу».

На сьогодні Комісія з цінних паперів і бірж США лише відхиляла або ж відкладала заявки компаній щодо виведення першого спотового ETF-Bitcoin на ринок. Чимало гравців криптогалузі просто не вірять, що SEC змінить свою візію. Так, наприклад, колишній керівник Управління захисту прав Інтернету SEC Джон Рід Старк вважає, що адміністрація Байдена не буде аж настільки лояльною до криптосектору.

Якщо спотовий ETF-Bitcoin все ж не буде схвалений, зазначив Лі, флагманська криптовалюта все одно зберігатиме потенціал до зростання. Причина — майбутній халвінг Bitcoin. Нагадаємо, що подія запланована на 26 квітня наступного року.

Додамо, 17 серпня провідна криптовалюта просіла до $28,518. Загальна пропозиція монет на ринку склала $554,9 млрд, а трейдери оформили добові торгові угоди на суму $16,4. Згідно з CoinMarektCap, домінування ВТС на ринку склало 49%.

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noworries За матеріалами:

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