Криптовалютний експерт назвав причини зростання Ethereum у 2024 році — Finance.ua

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Криптовалютний експерт назвав причини зростання Ethereum у 2024 році

Криптовалюта
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Криптовалютний експерт назвав причини зростання Ethereum у 2024 році
Криптовалютний експерт назвав причини зростання Ethereum у 2024 році
Аналітики криптовалютного ринку відзначають: ефіріум вже відкотився приблизно на 8% від максимуму 2023 року. Однак фундаментальні показники провідного альткоїна все ще залишаються стабільними.
20 грудня криптоексперт Ентоні Сассано опублікував свій «бичачий прогноз» для ETH на 2024 рік. На думку аналітика, існує декілька каталізаторів, які можуть допомогти ефіріуму перевершити навіть біткоїн.

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Сассано зазначив, що у 2024 році може бути схвалений спотовий біржовий фонд ETH. Однак 18 грудня SEC відклала своє рішення щодо Hashdex Nasdaq Ethereum ETF та Grayscale Ethereum Futures ETF. Швидше за все, відомство досліджує ґрунт з біткоїн-продуктами, перш ніж затвердити спотовий ETP на основі ефіріуму.
Аналітик підкреслює: активність на рівні 2 останнім часом різко зросла і зараз знаходиться на рекордно високому рівні. За даними L2beat, загальна вартість, заблокована в екосистемі Ethereum, становить рекордні $16 млрд.
Криптовалютний експерт назвав причини зростання Ethereum у 2024 році
Сассано додав, що користувацький досвід гаманців «буде продовжувати швидко покращуватися і до екосистеми Ethereum приєднаються мільйони нових користувачів».
Станом на ранок 21 грудня головний альткоїн торгувався у межах $2,213, що на 0,15% нижче за показники вчорашнього дня. Загальна кількість монет, що циркулюють на ринку, складає $266 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $13 млрд. Домінування ефіріума на ринку знизилося до 16%.
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