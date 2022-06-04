Криптовалютний аналітик відзначив три перспективні альткоїни на «ведмежому» ринку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Криптовалютний аналітик відзначив три перспективні альткоїни на «ведмежому» ринку

Вчора 21:36Технології&Авто
1235
Інвестор у криптовалюти та провідний Altcoin Dailyсо Остін Арнольд висловив думку, що проекти Chainlink, Avalanche та Cardano вигідні для інвестицій на падаючому ринку криптовалют.
Під час свого виступу на YouTube Остін Арнольд (Austin Arnold) заявив, що при аналізі криптовалютних проектів звертає увагу на п’ять аспектів:
  • ким та як фінансується проект;
  • чи здатна команда створити та розвивати ефективний продукт;
  • міцність зв’язків зі стратегічними партнерами;
  • наскільки проект присвячений розв’язанню реальних проблем;
  • чи зростатимуть ці проблеми з розвитком суспільства.
На думку Арнольда, першим у списку проектів, що відповідають усім вимогам, іде децентралізована мережа оракулів Chainlink (LINK). Він зазначив, що Chainlink виявився одним із найстійкіших проектів на попередньому «ведмежому» ринку. Інвестор також звернув увагу на активність розробників Chainlink та успіх мережі оракулів у таких блокчейнах, як BNB Chain (BNB) та Polygon (MATIC).
Наступною у списку Арнольда вказано платформу смарт-контрактів Avalanche (AVAX). Аналітик назвав Avalanche «одним із найкращих проектів на ринку» та конкурентом Ефіріуму. При цьому, на його думку, проект ефективно відрізняється від Ефіріуму.

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

«Ефіріум намагається орієнтуватися на децентралізацію, у той час як Avalanche орієнтується на масштабованість та максимальну кількість користувачів, залучених найнижчими комісіями», — заявив інвестор.
Арнольд також «дуже оптимістичний» щодо іншого конкурента Ефіріуму — Cardano (ADA). Аналітик стверджує, що екосистема Cardano «справді процвітає» — на його блокчейні випущено більше 5 млн невзаємозамінних токенів (NFT).
За матеріалами: bits.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.