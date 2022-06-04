Криптовалютний аналітик відзначив три перспективні альткоїни на «ведмежому» ринку — Finance.ua

Криптовалютний аналітик відзначив три перспективні альткоїни на «ведмежому» ринку

Інвестор у криптовалюти та провідний Altcoin Dailyсо Остін Арнольд висловив думку, що проекти Chainlink, Avalanche та Cardano вигідні для інвестицій на падаючому ринку криптовалют.

Під час свого виступу на YouTube Остін Арнольд (Austin Arnold) заявив, що при аналізі криптовалютних проектів звертає увагу на п’ять аспектів:

ким та як фінансується проект;

чи здатна команда створити та розвивати ефективний продукт;

міцність зв’язків зі стратегічними партнерами;

наскільки проект присвячений розв’язанню реальних проблем;

чи зростатимуть ці проблеми з розвитком суспільства.

На думку Арнольда, першим у списку проектів, що відповідають усім вимогам, іде децентралізована мережа оракулів Chainlink (LINK). Він зазначив, що Chainlink виявився одним із найстійкіших проектів на попередньому «ведмежому» ринку. Інвестор також звернув увагу на активність розробників Chainlink та успіх мережі оракулів у таких блокчейнах, як BNB Chain (BNB) та Polygon (MATIC).

Наступною у списку Арнольда вказано платформу смарт-контрактів Avalanche (AVAX). Аналітик назвав Avalanche «одним із найкращих проектів на ринку» та конкурентом Ефіріуму. При цьому, на його думку, проект ефективно відрізняється від Ефіріуму.

«Ефіріум намагається орієнтуватися на децентралізацію, у той час як Avalanche орієнтується на масштабованість та максимальну кількість користувачів, залучених найнижчими комісіями», — заявив інвестор.

Арнольд також «дуже оптимістичний» щодо іншого конкурента Ефіріуму — Cardano (ADA). Аналітик стверджує, що екосистема Cardano «справді процвітає» — на його блокчейні випущено більше 5 млн невзаємозамінних токенів (NFT).

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