Криптовалюті Shіba Inu прогнозують зростання на 101% від поточної вартості — Finance.ua
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Криптовалюті Shіba Inu прогнозують зростання на 101% від поточної вартості

Фінтех і Картки
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Криптовалюті Shіba Inu прогнозують зростання на 101% від поточної вартості
Криптовалюті Shіba Inu прогнозують зростання на 101% від поточної вартості
Учасники криптовалютної спільноти CoinMarketCap cпрогнозували помітне збільшення ціни SHIB до кінця липня.
Деякі криптовалюти на ринку починають «відновлюватись» після тривалого періоду падіння ціни, серед них мем-токен Shiba Inu, графіки якого викликають оптимістичні передбачення аналітиків та інвесторів.

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Згідно з голосуванням 16 403 членів спільноти CoinMarketCap, до 31 липня SHIB торгуватиметься за $ 0.1 039 (що приблизно на 101% більше від поточної ціни).
Криптовалюті Shіba Inu прогнозують зростання на 101% від поточної вартості
Цікаво, що зовсім нещодавно Shiba Inu очолила рейтинг найпроблемніших криптовалют. За даними дослідження Los Muertos, 15 червня більшість інвесторів в США хотіли «позбутися» криптовалюти Shiba Inu та шукали різні методи продажу, будучи готовими віддати SHIB майже задарма.
На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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За матеріалами:
noworries
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