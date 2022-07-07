Криптовалюті Shіba Inu прогнозують зростання на 101% від поточної вартості — Finance.ua

Криптовалюті Shіba Inu прогнозують зростання на 101% від поточної вартості Вчора 01:02 — Фінтех і Картки

Криптовалюті Shіba Inu прогнозують зростання на 101% від поточної вартості

Учасники криптовалютної спільноти CoinMarketCap cпрогнозували помітне збільшення ціни SHIB до кінця липня.

Деякі криптовалюти на ринку починають «відновлюватись» після тривалого періоду падіння ціни, серед них мем-токен Shiba Inu, графіки якого викликають оптимістичні передбачення аналітиків та інвесторів.

Згідно з голосуванням 16 403 членів спільноти CoinMarketCap, до 31 липня SHIB торгуватиметься за $ 0.1 039 (що приблизно на 101% більше від поточної ціни).

Цікаво, що зовсім нещодавно Shiba Inu очолила рейтинг найпроблемніших криптовалют. За даними дослідження Los Muertos, 15 червня більшість інвесторів в США хотіли «позбутися» криптовалюти Shiba Inu та шукали різні методи продажу, будучи готовими віддати SHIB майже задарма.

На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.