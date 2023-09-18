Криптовалюті Bitcoin спрогнозували зростання на 9% у жовтні — Finance.ua
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Криптовалюті Bitcoin спрогнозували зростання на 9% у жовтні

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Криптовалюті Bitcoin спрогнозували зростання на 9% у жовтні
Криптовалюті Bitcoin спрогнозували зростання на 9% у жовтні
Алгоритм прогнозування вартості криптовалют на аналітичній платформі CoinCodex оприлюднив очікувану ціну флагманського цифрового активу на жовтень. Згідно з прогнозом CoinCodex, до 13 жовтня 2023 року Bitcoin досягне $28 435. Це свідчить про те, що BTC може зрости майже на 9% від своєї поточної ціни.
Криптовалюті Bitcoin спрогнозували зростання на 9% у жовтні
Окрім 30-денного прогнозу, алгоритм спрогнозував вартість ВТС в інші часові періоди. Так CoinCodex очікує, що до 30 вересня Bitcoin досягне нового максимуму в $31 139, що означає потенційне короткострокове зростання на 20%. Втім, вже 31 жовтня флагман ринку може впасти до $27 205.
Криптовалюті Bitcoin спрогнозували зростання на 9% у жовтні
Популярний криптотрейдер і аналітик CrypNuevo попередив користувачів, що наразі Bitcoin може готуватися до зростання до $27 000. Однак, якщо його прогнози справдяться, це ралі буде лише короткочасним підйомом перед значною ліквідацією, яка може призвести до падіння ціни BTC до $23 000, переконаний CrypNuevo.

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Зауважимо — на початку минулого тижня ВТС вперше за 3 місяці обвалився нижче $25 000. Це сталось на тлі появи чуток про те, що скандально відома біржа FTX планує розпочати продаж цифрових активів у рамках процедури банкрутства. Попереднє падіння Bitcoin відбулось після того, як компанія BlackRock подала заявку на реєстрацію спотового Bitcoin-ETF. Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) відклала ухвалення рішення за заявкою BlackRock, а також аналогічними заявками інших компаній, втім, SEC доведеться повернутися до цього питання після рішення суду, який назвав відмову Комісії неправомірною.
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