Криптовалюта Bitcoin стала найефективнішим активом у світі — Finance.ua

Криптовалюта Bitcoin стала найефективнішим активом у світі Сьогодні 07:38 — Криптовалюта

Криптовалюта Bitcoin стала найефективнішим активом у світі

За даними видання Bloomberg, Bitcoin став найефективнішим активом у першому кварталі 2023 року. Динаміка BTC затьмарила найпопулярніші активи — з початку року Bitcoin перевершив за прибутковістю S&P 500, золото, нерухомість і Nasdaq 100.

Флагман крипторинку розпочав новий рік досить вдало, оскільки з січня цифровий актив виріс у ціні на 70%. Фахівці звернули увагу на зростанні інтересу до флагманської криптовалюти на тлі розвитку банківської кризи в США. Інвестори переконалися, що банківський сектор менш стабільний, тому необхідно шукати альтернативу для вкладення коштів, для багатьох користувачів нею став Bitcoin.

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Вранці 30 березня Bitcoin навіть вдалось досягти річного максимуму. Згідно з показниками криптовалютної біржі Binance, на своєму піку ціна ВТС досягла $ 29 184 — це рівень червня 2022 року.

Криптовалюта продовжує демонструвати кращу динаміку порівняно з традиційними фінансовими активами — золотом, акціями та готівкою.

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Більшість експертів прогнозують ВТС подальше зростання. Так, генеральний директор Real Vision Рауль Пал вважає, що ВТС ще цього року досягне $ 50 000, а виконавчий директор аналітичної компанії Messari Раян Селкіс переконаний, що головний цифровий актив навіть зможе перетнути позначку у $ 100 000.

noworries За матеріалами:

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