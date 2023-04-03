Данія введе податок на прибуток від продажу BTC — Finance.ua

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Данія введе податок на прибуток від продажу BTC

Криптовалюта
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Данія введе податок на прибуток від продажу BTC
Данія введе податок на прибуток від продажу BTC
30 березня Верховний суд у Копенгагені ухвалив, що прибуток від продажу Bitcoin, куплених або здобутих, підлягає оподаткуванню. Таке рішення було ухвалено з урахуванням спекулятивного характеру криптовалюти.
«Позиція суду така, що BTC, як правило, купують виключно з метою продажу і набагато рідше як засіб платежу» — було оголошено в рамках процесу.
Данія вирізняється доволі жорстким податковим законодавством. Так, наприклад, ті, хто заробляє до 58,9 тисячі крон ($8630), зобов’язані віддати в казну 27% як збір на приріст капіталу.
Особи з доходами, вищими за зазначений рівень, платять уже 42%. Довгий час криптовалюта залишалася своєрідною «білою плямою» в Кодексі. Операції з нею не оподатковувалися, що підстьобувало рівень прийняття в країні.

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Багато в чому таке рішення Верховного суду можна пояснити позицією регулятора. Керівник ЦБ Данії Ларс Роде налаштований щодо BTC майже вороже. Так, наприклад, 2021 року він заявив таке:
«Навіть за найоптимістичнішого сценарію — це просто ще один спекулятивний актив. Про жодні гарантії та стабільність щодо курсу криптовалют не може бути й мови».
Його позицію поділяють колеги з ЦБ Великої Британії та ЄЦБ. І, звісно ж, це накладає певний відбиток на їхню політику та прийняті рішення.
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