Данія введе податок на прибуток від продажу BTC — Finance.ua

Данія введе податок на прибуток від продажу BTC Сьогодні 03:08 — Криптовалюта

Данія введе податок на прибуток від продажу BTC

30 березня Верховний суд у Копенгагені ухвалив, що прибуток від продажу Bitcoin, куплених або здобутих, підлягає оподаткуванню. Таке рішення було ухвалено з урахуванням спекулятивного характеру криптовалюти.

«Позиція суду така, що BTC, як правило, купують виключно з метою продажу і набагато рідше як засіб платежу» — було оголошено в рамках процесу.

Данія вирізняється доволі жорстким податковим законодавством. Так, наприклад, ті, хто заробляє до 58,9 тисячі крон ($8630), зобов’язані віддати в казну 27% як збір на приріст капіталу.

Особи з доходами, вищими за зазначений рівень, платять уже 42%. Довгий час криптовалюта залишалася своєрідною «білою плямою» в Кодексі. Операції з нею не оподатковувалися, що підстьобувало рівень прийняття в країні.

Читайте також: Як купити криптовалюту під час війни

Багато в чому таке рішення Верховного суду можна пояснити позицією регулятора. Керівник ЦБ Данії Ларс Роде налаштований щодо BTC майже вороже. Так, наприклад, 2021 року він заявив таке:

«Навіть за найоптимістичнішого сценарію — це просто ще один спекулятивний актив. Про жодні гарантії та стабільність щодо курсу криптовалют не може бути й мови».

Його позицію поділяють колеги з ЦБ Великої Британії та ЄЦБ. І, звісно ж, це накладає певний відбиток на їхню політику та прийняті рішення.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.